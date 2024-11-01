IU-Sumar y Podemos miden sus fuerzas en Aragón

Con en torno al 2% de las papeletas, los de María Goikoetxea podrían quedarse a la cola del voto progresista y acabar fuera del parlamento. Sería la primera vez que Podemos no consigue representación en las Cortes desde los que fueron sus primeros comicios autonómicos, allá por mayo de 2015. Una cita electoral donde firmaron su mejor resultado hasta el momento: 14 diputados.
No tanto por sus políticas, si no por la incapacidad manifiesta que han demostrado para conectar con su electorado.
Los representantes no tienen un carisma manifiesto y gente como Irene Montero o Ione Belarra están ya demasiado quemadas por los ataques de la prensa.
Si me preguntas cual es la solución, no tengo ni puta idea, no soy político y no se conectar con la gente, mucho menos explicarles que los problemas del país no se solucionan gritando "perro sanche" y "comunismo" todo el rato, que para eso hace falta tiempo y paciencia.
Los putos egos. En Aragón, debería liderar CHA una candidatura conjunta. En Valencia, Compromis y así en todos los sitios donde haya una izquierda local.
Pero todos tienen que llevar su puta marca, ser los líderes y la voz cantante.
Podemos se jodió cuando enfrentó a las confluencias que ellos mismos crearon, y Sumar se está enfrentando a uno de los partidos "fundadores" del movimiento que es CHA.
Se merecen el ridículo que van a hacer. Y lo digo con mucha pena.