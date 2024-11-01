IU-Sumar y Podemos miden sus fuerzas en Aragón

Con en torno al 2% de las papeletas, los de María Goikoetxea podrían quedarse a la cola del voto progresista y acabar fuera del parlamento. Sería la primera vez que Podemos no consigue representación en las Cortes desde los que fueron sus primeros comicios autonómicos, allá por mayo de 2015. Una cita electoral donde firmaron su mejor resultado hasta el momento: 14 diputados.