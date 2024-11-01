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IU y Sumar citan a Podemos a una reunión el jueves para decidir si se integra en la coalición Por Andalucía

IU y Sumar citan a Podemos a una reunión el jueves para decidir si se integra en la coalición Por Andalucía

La confluencia de izquierdas llama a la mesa de los grupos que la forman, incluyendo Podemos, que ha preguntado a sus bases si quieren negociar la integración. La hora límite es las 23.59 del viernes

| etiquetas: elecciones , andalucía
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7 comentarios
3 1 0 K 35 actualidad
Andreham #2 Andreham
Ya nos avisas qué tal, Harkon.
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Doisneau #3 Doisneau *
No veo ningun motivo a estas alturas para confiar en ellos como socios de coalicion. Ya van demasiadas puñaladas y nada mas y nada menos que dos años y medio de critica y ataques continuos.

Y sin olvidar que mas atras en el tiempo, IU se entero de la dimision de iglesias en el mismo momento que en el publico general. Van 6 años de jugarretas, veo un error asociarse con ellos, especialmente viendo como van cayendo en cada comunidad autonoma y no paran los ataques de medios afines.

Y bueno, no hay mas que ver la actitud de los k20 podemitas por aqui. Una toxicidad que llega hasta las bases del partido, con una parroquia insoportable que va respaldar cualquier relato que se inventen.
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Fartón_Valenciano #4 Fartón_Valenciano *
Poca broma, que pueden arrasar el las siguientes elecciones... Pueden sacar entre los tres un diputado mas.... xD xD
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Anfiarao #5 Anfiarao *
#_1 que cansino eres joder
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YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo *
a ver, Maíllo, que no naciste ayer: ¿no te das cuenta de que es sólo una estrategia de Pablemos para aparecer nuevamente de víctima cuando diga que NO se unen porque no le garantizáis puestos de salida en las listas de cada una de las ocho provincias andaluzas, cuando la realidad es que tienen sólo 3 concejalías en toda Andalucía y pretenden imponer eso al resto de formaciones de la coalición? no les hagáis ni caso a esta panda de desubicados!
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YSiguesLeyendo #7 YSiguesLeyendo *
si le das a un partido político con 3 concejalías tres puestos de salida en las listas electorales... cuántos puestos de salida le tendrías que dar a IU que tiene decenas de alcaldías y centenares de concejalías, por ejemplo? Pablemos exige una representación en puestos de salida en las listas electorales que NO le corresponde ni por peso institucional, ni por militancia... ni por ná!
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Skiner #6 Skiner *
Sería razonable que esas 3 provincias con esa concejalía, quisieran mantener el puesto en la lista.
El resto de provincias sería razonable que no fueran cabeza de lista o que se las turnen o sorteen.
Si verdaderamente quieren ser útiles se deben dejar de peleas absurdas de puestos en listas y enfocarse en lo que le interesa a la gente.
Porque sino puede pasar que se queden sin nada que repartir para nadie.
Y eso no es lo que necesita Andalucía.
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menéame