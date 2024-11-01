·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
6171
clics
Trump le dice al RU que le compre el petróleo y gas a ellos o que vaya tomar estrecho de Ormuz
9193
clics
Busca tu municipio y descubre los niveles de nitratos en el agua del grifo
6738
clics
Los lugares del mundo que explican qué pasa cuando los seres humanos desaparecemos
8439
clics
Creyentes de derechas
4658
clics
Que haya decenas de A-10 rumbo a Irán solo puede significar una cosa: EEUU ha rescatado su avión más “bruto” para una misión imposible
más votadas
807
El policía que investigó la caja B del PP, al juez: "Me conminaron los mandos a quitar el nombre de Rajoy de los informes"
530
Israel pone en marcha su “Solución Definitiva” e insiste en que no se parece en nada a la “Solución Final” de la Alemania Nazi
449
Un ministro israelí descorcha un champán en medio del Parlamento para celebrar la aprobación de la pena de muerte por horca
335
Italia y Francia cierran su espacio aéreo a aviones de EE UU implicados en la guerra
289
Bizum permitirá pagar en comercios físicos con el NFC del móvil a partir de mayo
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
4
meneos
11
clics
IU y Sumar citan a Podemos a una reunión el jueves para decidir si se integra en la coalición Por Andalucía
La confluencia de izquierdas llama a la mesa de los grupos que la forman, incluyendo Podemos, que ha preguntado a sus bases si quieren negociar la integración. La hora límite es las 23.59 del viernes
|
etiquetas
:
elecciones
,
andalucía
3
1
0
K
35
actualidad
7 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
3
1
0
K
35
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#2
Andreham
Ya nos avisas qué tal, Harkon.
3
K
45
#3
Doisneau
*
No veo ningun motivo a estas alturas para confiar en ellos como socios de coalicion. Ya van demasiadas puñaladas y nada mas y nada menos que dos años y medio de critica y ataques continuos.
Y sin olvidar que mas atras en el tiempo, IU se entero de la dimision de iglesias en el mismo momento que en el publico general. Van 6 años de jugarretas, veo un error asociarse con ellos, especialmente viendo como van cayendo en cada comunidad autonoma y no paran los ataques de medios afines.
Y bueno, no hay mas que ver la actitud de los k20 podemitas por aqui. Una toxicidad que llega hasta las bases del partido, con una parroquia insoportable que va respaldar cualquier relato que se inventen.
4
K
30
#4
Fartón_Valenciano
*
Poca broma, que pueden arrasar el las siguientes elecciones... Pueden sacar entre los tres un diputado mas....
1
K
27
#5
Anfiarao
*
#_1
que cansino eres joder
0
K
13
#1
YSiguesLeyendo
*
a ver, Maíllo, que no naciste ayer: ¿no te das cuenta de que es sólo una estrategia de Pablemos para aparecer nuevamente de víctima cuando diga que NO se unen porque no le garantizáis puestos de salida en las listas de cada una de las ocho provincias andaluzas, cuando la realidad es que tienen sólo 3 concejalías en toda Andalucía y pretenden imponer eso al resto de formaciones de la coalición? no les hagáis ni caso a esta panda de desubicados!
0
K
12
#7
YSiguesLeyendo
*
si le das a un partido político con 3 concejalías tres puestos de salida en las listas electorales... cuántos puestos de salida le tendrías que dar a IU que tiene decenas de alcaldías y centenares de concejalías, por ejemplo? Pablemos exige una representación en puestos de salida en las listas electorales que NO le corresponde ni por peso institucional, ni por militancia... ni por ná!
0
K
12
#6
Skiner
*
Sería razonable que esas 3 provincias con esa concejalía, quisieran mantener el puesto en la lista.
El resto de provincias sería razonable que no fueran cabeza de lista o que se las turnen o sorteen.
Si verdaderamente quieren ser útiles se deben dejar de peleas absurdas de puestos en listas y enfocarse en lo que le interesa a la gente.
Porque sino puede pasar que se queden sin nada que repartir para nadie.
Y eso no es lo que necesita Andalucía.
0
K
7
Ver toda la conversación (
7
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Y sin olvidar que mas atras en el tiempo, IU se entero de la dimision de iglesias en el mismo momento que en el publico general. Van 6 años de jugarretas, veo un error asociarse con ellos, especialmente viendo como van cayendo en cada comunidad autonoma y no paran los ataques de medios afines.
Y bueno, no hay mas que ver la actitud de los k20 podemitas por aqui. Una toxicidad que llega hasta las bases del partido, con una parroquia insoportable que va respaldar cualquier relato que se inventen.
El resto de provincias sería razonable que no fueran cabeza de lista o que se las turnen o sorteen.
Si verdaderamente quieren ser útiles se deben dejar de peleas absurdas de puestos en listas y enfocarse en lo que le interesa a la gente.
Porque sino puede pasar que se queden sin nada que repartir para nadie.
Y eso no es lo que necesita Andalucía.