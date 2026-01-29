edición general
IU recupera al "Julio bueno" en un curioso lema de campaña de las elecciones en Aragón

La formación presidida por Marta Abengochea hace pegatinas con la imagen de Julio Anguita a raíz de la última controversia de Julio Iglesias. En una campaña que está resultando hasta la fecha poco ocurrente y menos creativa, se agradece alguna barrabasada como la que acaba de hacer IU-Aragón. La formación que presenta a Marta Abengochea como candidata a hacerse con el Gobierno de Aragón ha confeccionado unas pegatinas que van a dar mucho de lo que hablar. En los adhesivos aparece la efigie de Julio Anguita, el que fuera coordinador general IU

cromax #3 cromax
Yo ya tengo la mía. xD  media
skaworld #2 skaworld
Bravo
CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
al final el dia que se descubra que estaban los de falange infiltrados en IU no nos sorprenderemos demasiado xD
