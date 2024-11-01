IU y Podemos concurrirán juntos a las elecciones de Extremadura tras el adelanto electoral anunciado por María Guardiola

Izquierda Unida (IU) y Podemos han confirmado que concurrirán juntos a las próximas elecciones autonómicas en Extremadura, reeditando así la coalición Unidas por Extremadura, después del adelanto electoral anunciado este lunes por la presidenta de la Junta, María Guardiola. Podemos e IU encarrilan la reedición de la coalición que mantienen en Extremadura, bajo la marca Unidas por Extremadura, ante el adelanto electoral en esta comunidad y pese a las tensiones que mantienen en otros territorios...