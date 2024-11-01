edición general
IU y Podemos concurrirán juntos a las elecciones de Extremadura tras el adelanto electoral anunciado por María Guardiola

Izquierda Unida (IU) y Podemos han confirmado que concurrirán juntos a las próximas elecciones autonómicas en Extremadura, reeditando así la coalición Unidas por Extremadura, después del adelanto electoral anunciado este lunes por la presidenta de la Junta, María Guardiola. Podemos e IU encarrilan la reedición de la coalición que mantienen en Extremadura, bajo la marca Unidas por Extremadura, ante el adelanto electoral en esta comunidad y pese a las tensiones que mantienen en otros territorios...

Harkon #1 Harkon *
Mientras haya primarias y sin vetos, todo perfecto. Donde quieran dedos ya saben por donde se los tienen que meter.
JackNorte #2 JackNorte
#1 Sabes lo mas curioso que eso para algunos es demasiado primarias y sin vetos. :-)
#3 tierramar *
Buena noticia, los partidos no corruptos tienen que unirse para que la población pueda votar a partidos no corruptos. ES LA UNICA MANERA DE SALIR DE LA CORRUPCION QUE ASOLA A ESPAÑA. Anguita decía: "si votas a ladrones te van a robar" yo añadiría si votas a homicidas van a seguir provocando muertes (DANA; cánceres, residencias, incendios,...) Anguita también decía vota a quien sabes que es honrado aunque sea de derechas.
Podemos, Sumar son partidos impolutos, han sido investigados hasta la médula, y al no encontrar nada el Regimen 78 puso en marcha toda su maquinaria para derribarlos
#4 tierramar
La marca va a ser: Unidas por Extremadura
#7 soberao
#4 ¿Y aquí IU es Sumar o Sumar va por su cuenta? Que parece que hay unión pero si hablamos de IU y Podemos desgraciadamente es la unión por la cola de los últimos y no sé quien de los dos tiene hoy en día menos militancia.
g3_g3 #9 g3_g3
Total para perder lo mismo les da.
markspitz #5 markspitz
Queda claro que la unidad de la izquierda es posible si no está Movimiento Sumar en la ecuación.
JackNorte #6 JackNorte *
#5 Queda claro que no se puede unir nada si se vetan candidatos ni se hacen primarias.
