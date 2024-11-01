IU pide explicaciones por "40.000 pruebas diagnósticas pendientes" en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Marcos Toti, ha exigido una "comparecencia urgente" de la delegada de Sanidad en Huelva, Manuela Caro, para que dé explicaciones sobre "la situación insostenible" que, a su juicio, atraviesa el sistema sanitario onubense, "con casi 40.000 pruebas diagnósticas pendientes de realizar en el Hospital Juan Ramón Jiménez".