edición general
11 meneos
9 clics
IU pide explicaciones por "40.000 pruebas diagnósticas pendientes" en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva

IU pide explicaciones por "40.000 pruebas diagnósticas pendientes" en el Hospital Juan Ramón Jiménez de Huelva

El coordinador provincial de Izquierda Unida en Huelva, Marcos Toti, ha exigido una "comparecencia urgente" de la delegada de Sanidad en Huelva, Manuela Caro, para que dé explicaciones sobre "la situación insostenible" que, a su juicio, atraviesa el sistema sanitario onubense, "con casi 40.000 pruebas diagnósticas pendientes de realizar en el Hospital Juan Ramón Jiménez".

| etiquetas: pruebas diagnósticas , hospital juan ramón jiménez , huelva , iu
9 2 0 K 125 actualidad
3 comentarios
9 2 0 K 125 actualidad
fareway #1 fareway
Conforme pasan los días, no sale ni una noticia positiva de la Sanidad en Andalucía. Que tengan querencia por lo privado no significa que dejen lo público en el suelo.
0 K 14
unlugar #3 unlugar
#1 No debería significar. Pero, como dice Toti "Lo que necesitamos es un Servicio Andaluz de Salud fuerte, con medios y personal suficiente, no una Administración que desvíe dinero público a la sanidad privada mientras la pública se hunde"
No dejan que sea la privada la que se gane su lugar por hacerlo mejor, sino por conseguir que la pública vaya a peor desmantelándola.
0 K 11
#2 cunaxa
La explicación es fácil: el PP no sabe gestionar.
0 K 8

menéame