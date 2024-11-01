edición general
Italia da luz verde a sus nuevos destructores DDX

La Marina Militare asigna fondos (2.700 millones) al programa para sustituir a sus veteranos Durand de la Penne por buques de mayor tonelaje, armamento avanzado y gran capacidad antiaérea

Feindesland #3 Feindesland
¿Substituir?

joider...
devilinside #4 devilinside
#3 Será por submarinos
eaglesight1 #5 eaglesight1
#3 Corregido, así está en la noticia y ha sido un corta y pega.
#6 alhambre *
#3 Forma culta aún válida. #5
eaglesight1 #7 eaglesight1
#6 Comprobado en el DRAE y tiene usted razón.
#8 unocualquierax
2.700.000.000 de euros. Los italianos estarán contentos, porque total su sanidad, su educación, etc, las tienen de puta madre.
Con lo cual se pueden permitir ese gasto en barcos de guerra, no vaya a ser que Rusia les invada.
mente_en_desarrollo #1 mente_en_desarrollo
Si son veteranos y aún así tienen "Durand de la Penne" sin pastilla azul, es que aún están en buen estado ¿no?
kumo #2 kumo
#1 Ya sabía yo que había un chiste en la entradilla.
NoPracticante #9 NoPracticante
Como de costumbre los militares invirtiendo en caballería que las ametralladoras están sobrevaloradas.
