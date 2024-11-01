edición general
Italia se alza por Gaza: una huelga y masivas protestas retan al gobierno de Meloni

Desde el abordaje israelí del miércoles por la noche, las manifestaciones y actos de desobediencia se cuentan por centenares, y el viernes llevaron de nuevo a grandes multitudes a protestar en unas cien ciudades. Las marchas incluso se alargaron por kilómetros en ciudades como Roma o Milán. Según la CGIL, uno de los sindicatos organizadores, más de dos millones de personas se movilizaron en todo el país, y la huelga tuvo un seguimiento de alrededor del 60%. En Roma, salieron hasta 300.000 personas, en Milán fueron 100.000 personas.

#3 El_dinero_no_es_de_nadie
Si las protestas en Italia retan al gobierno de Meloni, entonces las de España retan al gobierno de Sánchez.

Porque ni el barco de la Marina Italia ni el de España han hecho nada para evitar el abordaje de la flotilla
0 K 9
#1 Jodere
Mucho le importa a esa nazi eso.
0 K 7
alcama #2 alcama
#1 es curioso que en Italia se manifiestan contra su gobierno pero en España culpan a la oposición (PP y VOX).
Y digo que es curioso porque

España es el país de la UE que más “armas y municiones” ha importado desde Israel de febrero a mayo de 2025

www.eldiario.es/internacional/espana-pais-ue-armas-municiones-importad

Como se explica esto?
2 K 17
#4 txelin
#2 por que se protesta contra aquello que tú defiendes el fascismo, Israel, Meloni PP, Vox
En Italia no protestan por la cantidad de armas compradas a Israel, protestan contra el gobierno que apoya Netanyahu.
Y aquí en España le apoyan los tuyos, normal que se proteste contra ellos, son todos la misma mierda.
0 K 8

