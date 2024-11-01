Italia se alza por Gaza: una huelga y masivas protestas retan al gobierno de Meloni

Desde el abordaje israelí del miércoles por la noche, las manifestaciones y actos de desobediencia se cuentan por centenares, y el viernes llevaron de nuevo a grandes multitudes a protestar en unas cien ciudades. Las marchas incluso se alargaron por kilómetros en ciudades como Roma o Milán. Según la CGIL, uno de los sindicatos organizadores, más de dos millones de personas se movilizaron en todo el país, y la huelga tuvo un seguimiento de alrededor del 60%. En Roma, salieron hasta 300.000 personas, en Milán fueron 100.000 personas.
Porque ni el barco de la Marina Italia ni el de España han hecho nada para evitar el abordaje de la flotilla
Y digo que es curioso porque
España es el país de la UE que más “armas y municiones” ha importado desde Israel de febrero a mayo de 2025
www.eldiario.es/internacional/espana-pais-ue-armas-municiones-importad
Como se explica esto?
En Italia no protestan por la cantidad de armas compradas a Israel, protestan contra el gobierno que apoya Netanyahu.
Y aquí en España le apoyan los tuyos, normal que se proteste contra ellos, son todos la misma mierda.