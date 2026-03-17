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It Spain, el diseñador de Leganés que vistió a Lady Gaga y Rosalía: "Se me ha valorado más a nivel internacional que en España"

Nació en Leganés, pero los seis años que pasó en China dejaron huella. Al igual que sus etapas en Japón e Ibiza o sus vivencias en Londres. Él es todo eso y más. Una fusión de materiales, técnicas e influencias que comenzó con las muñecas de sus hermanas, a las que vestía con los restos de tela que encontraba por casa. “Me encanta ir a los pueblos manchegos donde vive mi familia a ver cómo las señoras practican encaje de bolillos. Toda una inspiración", relata José Luis Díaz Megía, creador de It Spain.

| etiquetas: diseño , it spain , lady gaga , rosalía
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3 comentarios
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founds #2 founds
a lo mejor es que aquí tenemos aun algo del sentido del ridículo :troll:
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#1 j-light
Hay que asumirlo, los españoles somos del mundo. En España, los intereses de la casta política y empresarial son otros, generalmente sacar el máximo con lo mínimo.
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DayOfTheTentacle #3 DayOfTheTentacle
De esas profesiones que no entiendo...  media
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menéame