It Spain, el diseñador de Leganés que vistió a Lady Gaga y Rosalía: "Se me ha valorado más a nivel internacional que en España"

Nació en Leganés, pero los seis años que pasó en China dejaron huella. Al igual que sus etapas en Japón e Ibiza o sus vivencias en Londres. Él es todo eso y más. Una fusión de materiales, técnicas e influencias que comenzó con las muñecas de sus hermanas, a las que vestía con los restos de tela que encontraba por casa. “Me encanta ir a los pueblos manchegos donde vive mi familia a ver cómo las señoras practican encaje de bolillos. Toda una inspiración", relata José Luis Díaz Megía, creador de It Spain.