El Istanbul Bridge abrió la ruta marítima entre China y Europa a través del Ártico. Una noticia estupenda para el comercio mundial, pero horrible para el medio ambiente del Ártico

Tras un recorrido de 18 días, dos más de lo planificado por culpa del mal tiempo encontrado en Noruega, el portacontenedores “Istanbul Bridge” alcanzó la terminal de Felixstowe en Reino Unido el pasado 13 de octubre tras partir del puerto chino de Ningbo-Zhoushan. La novedad de su viaje es que el “Istanbul Bridge” no cruzó el canal de Suez ni dio la vuelta por el cabo de Buena Esperanza, sino que realizó su trayecto cruzando las aguas árticas del norte de Rusia, inaugurando la nueva ruta “China-Europe Arctic Express”