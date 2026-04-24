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Israel sigue con los ataques en Líbano pese a la tregua

Israel sigue con los ataques en Líbano pese a la tregua

Israel ha llamado a evacuar la localidad de Deir Aames, al sur de Líbano, tan solo un día después de que Estados Unidos anunciara la extensión de la tregua

| etiquetas: israel. libano , hezbola , alto el fuego
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4 comentarios
5 2 0 K 57 actualidad
RoterHahn #1 RoterHahn
¿Tregua?
¿Que tregua?
La tregua solo es válido para los enemigos de Israel.
Y si esos enemigos se atreven a romper la tregua, los atacaran con mas saña. (Los Israelíes, claro).
2 K 41
Stathamdepueblo #2 Stathamdepueblo
pero los terroristas son los de Hezbolá
1 K 29
#4 AlexGuevara
Y dale….qué tregua?

Desde cuando un estado genocida cómo Israel cumple sus acuerdos ?
1 K 20
#3 euacca
El titular es falso. Decir que hay ataques pese a la tregua es una falacia, eso se llama romper la tregua.
0 K 11

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