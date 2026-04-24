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Israel sigue con los ataques en Líbano pese a la tregua
Israel ha llamado a evacuar la localidad de Deir Aames, al sur de Líbano, tan solo un día después de que Estados Unidos anunciara la extensión de la tregua
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:
israel. libano
,
hezbola
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alto el fuego
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#1
RoterHahn
¿Tregua?
¿Que tregua?
La tregua solo es válido para los enemigos de Israel.
Y si esos enemigos se atreven a romper la tregua, los atacaran con mas saña. (Los Israelíes, claro).
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#2
Stathamdepueblo
pero los terroristas son los de Hezbolá
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#4
AlexGuevara
Y dale….qué tregua?
Desde cuando un estado genocida cómo Israel cumple sus acuerdos ?
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#3
euacca
El titular es falso. Decir que hay ataques pese a la tregua es una falacia, eso se llama romper la tregua.
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¿Que tregua?
La tregua solo es válido para los enemigos de Israel.
Y si esos enemigos se atreven a romper la tregua, los atacaran con mas saña. (Los Israelíes, claro).
Desde cuando un estado genocida cómo Israel cumple sus acuerdos ?