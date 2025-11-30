edición general
Israel promueve una afirmación falsa sobre el envío de tiendas de campaña y combustible a Gaza para el invierno [Eng]

Las autoridades israelíes, a través de la oficina del Coordinador de Actividades Gubernamentales, han publicado comunicados en los que afirman estar entregando grandes cantidades de tiendas de campaña y mantas a Gaza, junto con un suministro constante de combustible para apoyar los servicios de saneamiento. La campaña presenta a Israel como facilitador de ayuda humanitaria a la Franja de Gaza en preparación para el invierno. La situación sobre el terreno contradice las afirmaciones del coordinador israelí. Ismail Al-Thawabta,

#1 concentrado
Mienten más que Trump y tanto como Netanyahu
salteado3 #3 salteado3
Israel "promueve una afirmación falsa"=difunde un bulo.

Qué miedo tienen los periodistas a los sionistas y cómo retuercen el idioma para no disgustarles...
#4 wendigo
Y si fuera verdad, fijo que estarían infectadas con viruela

Saludos
#2 AlexGuevara
La noticia sería que Israel promoviese una afirmación verdadera
