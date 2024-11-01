edición general
Israel ocupa el último lugar en el índice mundial de marcas (Eng)

El informe muestra un creciente rechazo no solo hacia el Gobierno israelí, sino también hacia sus ciudadanos, debido a la guerra en Gaza. Japón, Alemania, Canadá, Italia, Suiza y Gran Bretaña se situaron entre los primeros puestos, mientras que Israel quedó por detrás de países como India, Kenia, Rusia, Ucrania y Namibia. La Autoridad Palestina, que no es un Estado reconocido oficialmente, quedó por debajo de Israel.

security_incident #2 security_incident
Boycott a Israel. Para el que quiera/pueda echar una mano aquí dejo el link para donar a BDS.

bdsmovement.net/donate
Un_señor_de_Cuenca #11 Un_señor_de_Cuenca
#6 ¿Te refieres a las manifestaciones en Minneapolis?
Islamotransfeministe #1 Islamotransfeministe
He contabilizado 7 noticias en 2 horas sobremesa Israel.
Esta la máquina podemitas intentando esconder algo?
sotillo #4 sotillo
#1 ¿Hay que ser podemita para denunciar genocidio y un campo de exterminio a pleno rendimiento en Gaza?
Si es así soy el más podemita del mundo, es más me voy a poner el apellido de Catedral para ser más podemita que iglesia
Islamotransfeministe #7 Islamotransfeministe
#4 an, ok, ok
Solinvictus #5 Solinvictus
#1 tienes razón, Israel es el pueblo elegido, quien lo critique tiene que ser malo.

PD. Después de esto, yo creo que me voy a sacar la chorra
Islamotransfeministe #6 Islamotransfeministe
#5 puedes criticarlo, faltaría más.
Lo que yo no tolero es que se use el comodin para tapar las revueltas contra un gobierno totalmente fascista.
aavvaallooss #8 aavvaallooss
#1 Comes prepucios?
Un_señor_de_Cuenca #16 Un_señor_de_Cuenca
#15 Estoy aquí solo en mi sofá, no sé por qué hablas en plural.
Naranjin #3 Naranjin
No sabía que se podía postear sin cerebro
Islamotransfeministe #9 Islamotransfeministe
están masacrando a manifestantes en irán. Sabes de algún tipo de ayuda o colaboración?
Un_señor_de_Cuenca #12 Un_señor_de_Cuenca
#9 Eres un maniqueo de los cojones y un manipulador. Según tú sólo es posible criticar a uno de los dos. O Israel o Irán. Parece que estás muy del lado de Israel. No sé si cobras, espero que sí, porque la alternativa te pone aún en peor lugar.
Islamotransfeministe #15 Islamotransfeministe
#12 sigo sin entender pro que justo hoy que la gente se revela en irán hay más noticias de Israel y lo malo que es que de irán. Estáis tratando de ocultar algo?
Salfumanchupamelatonina #10 Salfumanchupamelatonina
Aquí pongo una lista de productos israelies o producidos con la colaboracion de judios para que todos aquellos que quieran boicotearlos eviten usarlos.
Animo y sed perseverantes, la victoria está cerca.
- Sovaldi, antiviral que cura la hepatitis C, inventado por Raymond Schinazzi , un sefardí.
· Anestesia local para las intervenciones oculares, inventada por Carl Koller, un genocida judío.
·· "Digitilatina", usada en padecimientos cardíacos de Ludwing Trauber, genocida judío.
·…   » ver todo el comentario
Un_señor_de_Cuenca #13 Un_señor_de_Cuenca
#10 Otro manipulador. Nadie ha dicho nada de los judíos, están hablando del estado de Israel. Menuda falacia más infantil te acabas de montar.
security_incident #14 security_incident
#10 No nos interesa la lista de productos o empresas a manos de judíos. Nos interesa la lista de sionistas. La tienes por ahí?
