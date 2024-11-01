Israel ocupa el último lugar en el índice mundial de marcas (Eng)

El informe muestra un creciente rechazo no solo hacia el Gobierno israelí, sino también hacia sus ciudadanos, debido a la guerra en Gaza. Japón, Alemania, Canadá, Italia, Suiza y Gran Bretaña se situaron entre los primeros puestos, mientras que Israel quedó por detrás de países como India, Kenia, Rusia, Ucrania y Namibia. La Autoridad Palestina, que no es un Estado reconocido oficialmente, quedó por debajo de Israel.