Israel ocupa el último lugar en el índice mundial de marcas (Eng)

El informe muestra un creciente rechazo no solo hacia el Gobierno israelí, sino también hacia sus ciudadanos, debido a la guerra en Gaza. Japón, Alemania, Canadá, Italia, Suiza y Gran Bretaña se situaron entre los primeros puestos, mientras que Israel quedó por detrás de países como India, Kenia, Rusia, Ucrania y Namibia. La Autoridad Palestina, que no es un Estado reconocido oficialmente, quedó por debajo de Israel.
| etiquetas: israel , gaza , último lugar
bdsmovement.net/donate
Esta la máquina podemitas intentando esconder algo?
Si es así soy el más podemita del mundo, es más me voy a poner el apellido de Catedral para ser más podemita que iglesia
PD. Después de esto, yo creo que me voy a sacar la chorra
Lo que yo no tolero es que se use el comodin para tapar las revueltas contra un gobierno totalmente fascista.
Animo y sed perseverantes, la victoria está cerca.
- Sovaldi, antiviral que cura la hepatitis C, inventado por Raymond Schinazzi , un sefardí.
· Anestesia local para las intervenciones oculares, inventada por Carl Koller, un genocida judío.
·· "Digitilatina", usada en padecimientos cardíacos de Ludwing Trauber, genocida judío.
·… » ver todo el comentario