Israel mata a 12 palestinos en Gaza en uno de sus ataques más letales desde el supuesto alto el fuego

El Ejército israelí ha matado este sábado 31 de enero a 12 gazatíes, entre ellos seis niños de dos familias, según reportan dos hospitales de la Franja, en la que es ya una de las jornadas más letales desde la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre de 2025. Los ataques han sucedido en el norte y en el sur de Gaza, incluidos el bombardeo de un dron israelí contra una tienda de campaña en Jan Yunis en el que han fallecido un padre, sus tres hijos y tres de sus nietos, según una fuente del Hospital Naser.

| etiquetas: israel , genocidio , palestina , alto el fuego , gaza , niños
freeclimb #1 freeclimb
Según esta clasificación se han producido 581 ataques y bombardeos contra ciudadanos desarmados y sus hogares, 402 incidentes de ataques con armas de fuego directo contra civiles, 66 incursiones de vehículos blindados en zonas no autorizadas y 195 demoliciones y detonaciones de casas, instituciones y edificios civiles.
sotillo #5 sotillo
#1 ejecuciones, nada de matan
Supercinexin #3 Supercinexin
Se estaba haciendo la hora de comer y aún no se había publicado la atrocidad inhumana del día perpetrada por "Israel". Estaba empezando a tener un átomo de esperanza y todo.
sotillo #6 sotillo
#3 Imposible, cada vez más genocidas
#2 HangTheRich
Es que el alto el fuego era solo para Hamas
