edición general
25 meneos
21 clics

Israel intensifica sus ataques en el sur del Libano sin respetar la tregua [eng]

Las fuerzas israelíes intensificaron sus operaciones en el sur del Líbano al amanecer del martes, llevando a cabo demoliciones generalizadas, reforzando la vigilancia aérea y emitiendo avisos de evacuación a pesar del alto el fuego vigente. Se registraron graves destrozos en varias aldeas y ciudades fronterizas, como Bayt Lif, Chamaa, Al Bayada y Naqoura, donde, según el informe, las fuerzas israelíes colocaron explosivos en barrios residenciales y viviendas antes de arrasarlas. Las fuerzas israelíes también habrían atacado Bint Jbeil, Khiam y

| etiquetas: geoestrategia , política , militar , conquista , expansión
22 3 1 K 322 actualidad
6 comentarios
22 3 1 K 322 actualidad
alehopio #2 alehopio
Es una de las razones por las que Irán no va a presentarse en la mesa de negociaciones en Pakistán. No sirve de nada negociar con los genocidas...

Irán confirma que no mantendrá conversaciones con EE. UU. el miércoles
www.meneame.net/story/iran-confirma-no-mantendra-conversaciones-ee-uu-
5 K 93
ur_quan_master #1 ur_quan_master
Ahora vendrá algún usuario a justificarlo.
2 K 43
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso
Para sorpresa de nadie
2 K 42
salteado3 #4 salteado3
Hijosdeputa, hay que decirlo más
2 K 36
sotillo #6 sotillo
#4 Tan hp como los que se niegan a imponer sanciones a Israel, vergüenza
0 K 11
pitercio #5 pitercio
Si plan lo conoce todo el mundo, lo que no se olía la humanidad es que toleraría tanto el horror, la traición de sus gobernantes y la destrucción de cualquier referencia moral.
1 K 27

menéame