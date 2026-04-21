Israel intensifica sus ataques en el sur del Libano sin respetar la tregua [eng]

Las fuerzas israelíes intensificaron sus operaciones en el sur del Líbano al amanecer del martes, llevando a cabo demoliciones generalizadas, reforzando la vigilancia aérea y emitiendo avisos de evacuación a pesar del alto el fuego vigente. Se registraron graves destrozos en varias aldeas y ciudades fronterizas, como Bayt Lif, Chamaa, Al Bayada y Naqoura, donde, según el informe, las fuerzas israelíes colocaron explosivos en barrios residenciales y viviendas antes de arrasarlas. Las fuerzas israelíes también habrían atacado Bint Jbeil, Khiam y