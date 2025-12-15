edición general
Israel Files: la maquinaria secreta de Israel para evadir la justicia internacional

Una investigación periodística ha destapado las operaciones de un departamento discreto del Ministerio de Justicia israelí dedicado a neutralizar demandas judiciales contra el Estado genocida y sus líderes. La pesquisa "Israel Files", coordinada por el consorcio EIC y basada en una filtración de más de dos millones de correos internos entre 2009 y 2023, revela que lograron cerrar decenas de casos penales y civiles en el extranjero, además de retrasar una década la apertura de una investigación formal en la CPI sobre crímenes contra palestinos.

#1 Pitchford
Son especialistas en hacer la vida imposible a cualquiera que se les enfrente..
#3 omega7767
#1 una metástasis del cáncer estadounidense
aupaatu #2 aupaatu *
Cosas de las variantes del mercado libre que no deben financiar los estados ,como regla número uno del neoliberalismo que evidentemente nadie cumple debido a las interpretaciones y sus virtuosos
