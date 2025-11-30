edición general
15 meneos
17 clics
Israel se estaría preparando para volver a atacar Irán por aire antes de fin de año

Israel se estaría preparando para volver a atacar Irán por aire antes de fin de año

Según 'Baghdad al Youm', citando fuentes iraníes, los Estados Unidos han aumentado el nivel de calidad de las armas suministradas a Israel en los últimos meses y están ejecutando un contrato por valor de más de 10.000 millones de dólares mediante la aceleración de la entrega de municiones penetrantes y sistemas de interceptación avanzados. Las fuentes destacaron que las medidas adoptadas en Irán se interpretarían como la preparación práctica de Israel para una segunda fase de ataques, ya fueran limitados o generalizados.

| etiquetas: israel , preparando , nuevo , ataque contra irán. por aire
12 3 0 K 124 actualidad
10 comentarios
12 3 0 K 124 actualidad
makinavaja #1 makinavaja
Israel no mueve un dedo con Irán sin autorización y apoyo de EEUU....
2 K 32
ur_quan_master #2 ur_quan_master
Les vendría bien un ñordo nuclear en el centro de su capital.
3 K 30
tul #3 tul
#2 igual hay suertecilla e irán tiene ya preparado un dispositivo atómico que añadir a sus vectores
0 K 17
LázaroCodesal #5 LázaroCodesal
#2 Alá te oiga :-D
0 K 7
UsuarioXY #9 UsuarioXY
#2 justificando decenas de miles de muertos, eres la misma mierda podrida que los judionazis.
1 K -5
ur_quan_master #10 ur_quan_master
#9 otro clon de Octubre 2925 que se va al ignore.
0 K 11
Metabarón #6 Metabarón
Por lo que Netanyahu ya tendría preparado otro vuelo para huir a Grecia.
1 K 21
#4 UNX
Lo único bueno es que Irán sí responde a los ataques.
1 K 21
#8 soberao
#4 Todo el mundo responde a los ataques, si no lo hacen es porque no pueden y eso es lo que busca los genocidas de Israel, que toda la zona sea como Siria un país con una guerra civil eterna, desmembrado y que no pueda responder a ningún tipo de ataque. Irán a destruir la capacidad de respuesta de Irán y si se anuncia esto, es porque EE.UU e Israel tienen claro que pueden hacerlo.
El problema es si Trump invade Venezuela no van a tener recursos para ambos conflictos.
0 K 13
#7 drstrangelove
Imagino que los iraníes no se habrán quedado mirando y habrán estado preparándose también...
0 K 10

menéame