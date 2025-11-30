Israel se estaría preparando para volver a atacar Irán por aire antes de fin de año

Según 'Baghdad al Youm', citando fuentes iraníes, los Estados Unidos han aumentado el nivel de calidad de las armas suministradas a Israel en los últimos meses y están ejecutando un contrato por valor de más de 10.000 millones de dólares mediante la aceleración de la entrega de municiones penetrantes y sistemas de interceptación avanzados. Las fuentes destacaron que las medidas adoptadas en Irán se interpretarían como la preparación práctica de Israel para una segunda fase de ataques, ya fueran limitados o generalizados.