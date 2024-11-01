edición general
Israel celebra la operación de EEUU en Venezuela y el derrocamiento del "dictador" Maduro

Israel ha dado la bienvenida a la operación de Estados Unidos en Venezuela y ha calificado el de este sábado de "momento histórico".

7 comentarios
Tkachenko #1 Tkachenko
Ahora sí que estamos todos los demócratas!!! xD xD
#5 candonga1
#1 El Mundo Libre basado en reglas... en pleno!!!!
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
Un tío que está perseguido por la Corte Penal Internacional por el genocidio de Gaza y la ocupación de Cisjordania, protegido por EEUU con sanciones a Fiscales y Jueces dice que EEUU hace bien xD
#7 Poligrafo
#3 Estoy flipando con el nivel de hipocresia mundial y el doble rasero.
TikisMikiss #6 TikisMikiss
Hombre, que un país fascista heredero del III Reich, que está cometiendo un genocidio en terreno invadido, le parezca bien que sus amigos los que le pagan las armas y las putas destruyan la soberanía nacional de otro país, pues es lo lógico.

Luego Israel invita a todos a unas cuantas niñas en un buen hotel con Spa y todos amigos. Con mucho champán.
#4 Nusku
Lo celebraran con unas olimpiadas de tiro en Gaza.
Pertinax #2 Pertinax *
No se podía esperar otra cosa. Lo único que les ha dolido es que no masacrasen venezolanos.
