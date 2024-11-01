·
13
meneos
10
clics
Israel celebra la operación de EEUU en Venezuela y el derrocamiento del "dictador" Maduro
Israel ha dado la bienvenida a la operación de Estados Unidos en Venezuela y ha calificado el de este sábado de "momento histórico".
#1
Tkachenko
Ahora sí que estamos todos los demócratas!!!
11
K
141
#5
candonga1
#1
El Mundo Libre basado en reglas... en pleno!!!!
4
K
70
#3
Verdaderofalso
*
Un tío que está perseguido por la Corte Penal Internacional por el genocidio de Gaza y la ocupación de Cisjordania, protegido por EEUU con sanciones a Fiscales y Jueces dice que EEUU hace bien
8
K
113
#7
Poligrafo
#3
Estoy flipando con el nivel de hipocresia mundial y el doble rasero.
0
K
6
#6
TikisMikiss
Hombre, que un país fascista heredero del III Reich, que está cometiendo un genocidio en terreno invadido, le parezca bien que sus amigos los que le pagan las armas y las putas destruyan la soberanía nacional de otro país, pues es lo lógico.
Luego Israel invita a todos a unas cuantas niñas en un buen hotel con Spa y todos amigos. Con mucho champán.
3
K
48
#4
Nusku
Lo celebraran con unas olimpiadas de tiro en Gaza.
2
K
38
#2
Pertinax
*
No se podía esperar otra cosa. Lo único que les ha dolido es que no masacrasen venezolanos.
1
K
27
