Israel apunta a “controlar” al menos Ciudad de Gaza: lo que sabemos del plan para el territorio

El gabinete de seguridad israelí aprobó este 8 de agosto un plan para “tomar el control” de la Ciudad de Gaza, aunque Benjamin Netanyahu ya había apuntado al control de todo el enclave. Según el premier israelí, el plan busca eliminar a Hamas y establecer un gobierno civil libre del grupo islamista, pero su proyecto también apunta al desplazamiento forzado de más de un millón de personas y el recrudecimiento de los ataques. A continuación, lo que conocemos del plan que ha despertado la condena internacional.