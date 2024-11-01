edición general
7 meneos
13 clics

Israel anuncia el inicio de "una gran ofensiva militar" terrestre en la Ciudad de Gaza

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, anunció este martes el inicio de una "importante operación militar" terrestre en Gaza.

| etiquetas: israel , gaza , ofensiva
5 2 1 K 48 actualidad
12 comentarios
5 2 1 K 48 actualidad
riska #1 riska
Una ofensiva militar contra civiles es ...
Genocidio planificado.
1 K 24
tul #6 tul
la bbc no pierde oportunidad de blanquear el genocidio
1 K 23
eltxoa #10 eltxoa
#6 La bbc tenía un prestigio. No sé si merecido. Pero ahora da un asco tremendo.
0 K 11
pazentrelosmundos #12 pazentrelosmundos
#11 eso es cierto. Mando esto porque, y usando un término terrible a más no poder, pinta a traca final y da terror.
0 K 20
pazentrelosmundos #8 pazentrelosmundos
#7 por eso especifiqué que aún hay.
0 K 20
javibaz #9 javibaz
#8 luego te venden que 60000 muertos y medio millón de desplazados.
0 K 13
SeñorPresunciones #3 SeñorPresunciones
A ver esos valientes sionistas, aún tienen muchos niños y mujeres famélicos que enfrentar desde sus carros de combate.
0 K 12
pazentrelosmundos #4 pazentrelosmundos *
#3 según la noticia en Gaza aún hay 500.000 personas.
2 K 42
javibaz #7 javibaz
#4 hace dos años, vivían dos millones de personas ahí.
0 K 13
#11 DonaldBlake
#4 Por desgracia, esto es como la coña de la Guardia Civil encontrando droga. Ahora mismo habrá menos que cuando tú comentaste (y sólo ha pasado una hora).
0 K 8
Destrozo #5 Destrozo *
Voto Antigua :shit:
0 K 10

menéame