Israel en alerta ante expectativas de inminente ataque estadounidense contra Irán (inglés)

Israel está siguiendo de cerca la posibilidad de un ataque militar estadounidense contra Irán, y sus fuerzas armadas han elevado sus niveles de preparación en previsión de una posible represalia por parte de Teherán, según han declarado funcionarios y analistas israelíes. Las evaluaciones realizadas en Tel Aviv sugieren que un ataque estadounidense contra Irán se considera cada vez más una cuestión de tiempo y no de posibilidad, aunque no se han revelado detalles sobre su alcance, naturaleza o momento exacto. Autoridades israelíes creen que...
| etiquetas: estados unidos , donald trump , irán , israel