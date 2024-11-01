Isométricos para el dolor de rodilla: Ejercicios clave

Este artículo explica como los ejercicios isométricos, que son aquellos en los que el músculo se contrae sin que exista movimiento en la articulación, son la herramienta más eficaz para reducir el dolor de rodilla de forma inmediata. Según la publicación, esto se debe a que generan un efecto de analgesia inducida por el ejercicio, actuando como un interruptor que apaga las señales de dolor en el cerebro. Al no haber impacto ni roce articular, pueden ser una opción ideal para tratar desde tendinopatías hasta procesos de artrosis.