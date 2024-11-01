«La Isla de las Tentaciones»: ¿entretenimiento o trabajo sexual encubierto?  

En este video analizamos cómo funciona el programa, qué tipo de dinámicas laborales implica y hasta qué punto la exposición del cuerpo, el deseo y las relaciones puede encajar dentro de la definición de trabajo sexual. Exploramos el papel del morbo como motor en el mundo del entretenimiento y los prejuicios sociales que aparecen cuando se plantea esta comparación. Un debate incómodo pero necesario.