«La Isla de las Tentaciones»: ¿entretenimiento o trabajo sexual encubierto?  

En este video analizamos cómo funciona el programa, qué tipo de dinámicas laborales implica y hasta qué punto la exposición del cuerpo, el deseo y las relaciones puede encajar dentro de la definición de trabajo sexual. Exploramos el papel del morbo como motor en el mundo del entretenimiento y los prejuicios sociales que aparecen cuando se plantea esta comparación. Un debate incómodo pero necesario.
En fin, le doy mi meneo. Al menos que tenga una portada. Además de que ayer precisamente comentaba esto en casa, el puterio que es en realidad ese programa.