«La Isla de las Tentaciones»: ¿entretenimiento o trabajo sexual encubierto?  

En este video analizamos cómo funciona el programa, qué tipo de dinámicas laborales implica y hasta qué punto la exposición del cuerpo, el deseo y las relaciones puede encajar dentro de la definición de trabajo sexual. Exploramos el papel del morbo como motor en el mundo del entretenimiento y los prejuicios sociales que aparecen cuando se plantea esta comparación. Un debate incómodo pero necesario.

Esta es la chica que tuvo un baner aquí en meneame durante mucho tiempo. Pues veo que solo tiene 350 subscriptores. Muy efectivos veo que no son los banners.

En fin, le doy mi meneo. Al menos que tenga una portada. Además de que ayer precisamente comentaba esto en casa, el puterio que es en realidad ese programa.
#1 Pues ya están votando a la noticia como irrelevante, sera para que no suba a portada.
Es jodido intentar luchar contra la cosificación de los cuerpos (mucho más la de los femeninos) cuando los publicistas y los CEOs saben que tetas y culos siguen vendiendo y generando dependencias emocionales fortísimas por emulación y/o por morbo. Y no es solo cosa de shows de exadolescentes perpetuos encerrados, la tendencia es que cualquier mujer que pretenda ser considerada públicamente tiene que aparecer "sexy" en su atuendo o en su apariencia. Y da igual que el programa sea de una tendencia o de otra la imagen transmitida es la misma.
