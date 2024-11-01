La Isla de Ellis y su historia que hizo de Estados Unidos un país forjado por emigrantes

Situada en la bahía de Nueva York, entre Manhattan y Nueva Jersey, Ellis era una pequeña isla natural deshabitada, siendo ampliada artificialmente a finales del siglo XIX para instalar allí el regalo de Francia en el centenario de la independencia del joven país: la célebre Estatua de la Libertad. La gran escultura fue inaugurada en octubre de 1886 y el 1 de enero de 1892 el gobierno de Washington instaló en la Isla de Ellis una Estación Federal de Inmigración: miles de emigrantes comenzarían a ser recibidos por esa colosal dama de acero.