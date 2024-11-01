edición general
La Isla de Ellis y su historia que hizo de Estados Unidos un país forjado por emigrantes

Situada en la bahía de Nueva York, entre Manhattan y Nueva Jersey, Ellis era una pequeña isla natural deshabitada, siendo ampliada artificialmente a finales del siglo XIX para instalar allí el regalo de Francia en el centenario de la independencia del joven país: la célebre Estatua de la Libertad. La gran escultura fue inaugurada en octubre de 1886 y el 1 de enero de 1892 el gobierno de Washington instaló en la Isla de Ellis una Estación Federal de Inmigración: miles de emigrantes comenzarían a ser recibidos por esa colosal dama de acero.

5 comentarios
Gry
Ha sido un país de emigrantes desde su formación. :-P
placeres
98% de tasa de aprobación en Elis, en un mundo sin antibioticos.. Pues realmente la estaban usando para filtrar enfermos y gente completamente inutil, me ha sorprendido pensé que desde el principio era una trampa

Lo de la ley de cuotas posterior de 1924 es para darles de comer aparte, como me molesta cuando nos venden el "auge moral y cultural" de USA tras la primera guerra mundial
GeneWilder
Juntos, pero no revueltos.
#4 Rixx
Por ahi pasaron el abuelo y la madre del Trompetero {0x1f3ba}
Dene
#4 si, estaría bien que se publicara bien que Donald es un inmigrante peligroso
