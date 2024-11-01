edición general
Irte de la empresa y llevarte sus clientes

...Irte de la empresa en la que estés trabajando y crear tu propia empresa para la misma actividad...Puede suceder que los clientes de la empresa en la que trabajas quieran que seas tú quien les siga haciendo el trabajo, así como casos en los que la empresa no podría prestar el mismo servicio a sus clientes si no estuvieras tú, o incluso casos en los que el empresario ni siquiera sepa hacer tu trabajo ni pudiera formar a tu sustituto si tú te fueras.

Supercinexin #2 Supercinexin
o incluso casos en los que el empresario ni siquiera sepa hacer tu trabajo

Normalmente, somos los curritos asalariados quienes no sabemos hacer el trabajo del empresario.

Que no somos asalariados y pobres por ser buenas personas, sino por no saber hacernos ricos ;)

Una dosis de realidad mañanera.
#5 Hoypuedeserungrandia
#2 Otra dosis de realidad mañanera. Pocos se hacen ricos sin pisar a los de abajo y apuñalar a mas de uno. Trabajando no hay nadie que se haga rico, aunque nos quieran vender eso del esfuerzo empezando desde abajo.
#6 eipoc *
#2 Y vuelta a culpar al trabajador de su pobreza. Eso no es cierto. Como dice #5 no hay nadie que se haga rico si la explotación de los de abajo.
Aquí tienes un par de vídeos que te pueden ilustrar mejor de lo que yo pueda hacer en 3 líneas:

youtu.be/jC2r_-hpsXA?si=xqIe4Rlu-l4apPU2

youtu.be/9gbKHaJMuxM?si=4ahxjo2yT7p8GCKv
Supercinexin #7 Supercinexin
#5 Yo conozco a gente que se ha hecho rica trabajando, en plural. No estafando ni corrompiendo ni robando, más allá del robo legal socialmente aceptado que son las plusvalías, quiero decir.

Gente que montó una empresa, de compraventa de cosas, de servicios... Y le ha ido bien y hoy en día tiene naves en varias CCAAs, tiene cientos de empleados...

También conozco a gente asalariada que ha pegado el pelotazo con Bitcoin y con acciones de empresa que básicamente tiene casa pagada, millones en el…   » ver todo el comentario
ChatGPT #1 ChatGPT
Me parece cojonudo, demuestra que el problema es la empresa anterior…
elgranpilaf #3 elgranpilaf
Llevarte sus clientes? Será el cliente el que decida con quien quiere trabajar no?
Golan_Trevize #4 Golan_Trevize
Es la típica "noticia" (o lo que sea) que trata el tema muy particular de una empresa con barreras de entradas nulas en las que "el empleado es capaz de montarse su propia empresa haciendo lo mismo y quitarle los clientes al empleador" y en las que "el que sabe es el empleado, no el empleador".

Lo malo no es que sea un caso muy particular en el mundo empresarial, lo malo es que intente elevarlo a general.
