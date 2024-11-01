Irte de la empresa y llevarte sus clientes

...Irte de la empresa en la que estés trabajando y crear tu propia empresa para la misma actividad...Puede suceder que los clientes de la empresa en la que trabajas quieran que seas tú quien les siga haciendo el trabajo, así como casos en los que la empresa no podría prestar el mismo servicio a sus clientes si no estuvieras tú, o incluso casos en los que el empresario ni siquiera sepa hacer tu trabajo ni pudiera formar a tu sustituto si tú te fueras.