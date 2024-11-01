Irte de la empresa y llevarte sus clientes

...Irte de la empresa en la que estés trabajando y crear tu propia empresa para la misma actividad...Puede suceder que los clientes de la empresa en la que trabajas quieran que seas tú quien les siga haciendo el trabajo, así como casos en los que la empresa no podría prestar el mismo servicio a sus clientes si no estuvieras tú, o incluso casos en los que el empresario ni siquiera sepa hacer tu trabajo ni pudiera formar a tu sustituto si tú te fueras.
Normalmente, somos los curritos asalariados quienes no sabemos hacer el trabajo del empresario.
Que no somos asalariados y pobres por ser buenas personas, sino por no saber hacernos ricos
Una dosis de realidad mañanera.
Aquí tienes un par de vídeos que te pueden ilustrar mejor de lo que yo pueda hacer en 3 líneas:
youtu.be/jC2r_-hpsXA?si=xqIe4Rlu-l4apPU2
youtu.be/9gbKHaJMuxM?si=4ahxjo2yT7p8GCKv
Gente que montó una empresa, de compraventa de cosas, de servicios... Y le ha ido bien y hoy en día tiene naves en varias CCAAs, tiene cientos de empleados...
También conozco a gente asalariada que ha pegado el pelotazo con Bitcoin y con acciones de empresa que básicamente tiene casa pagada, millones en el… » ver todo el comentario
Lo malo no es que sea un caso muy particular en el mundo empresarial, lo malo es que intente elevarlo a general.