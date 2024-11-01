La irresponsabilidad de las izquierdas y por qué las votaré a pesar de ellas

La Junta de Andalucía ha dispuesto en los últimos años de más dinero que nunca pero esos servicios funcionan peor. La administración de Moreno ha sido incapaz de ejecutar el presupuesto disponible y se ha dedicado a financiar el negocio privado. Moreno ha sido ejemplar ejecutor de la estrategia orientada a debilitar calladamente el sector público para justificar el apoyo financiero al privado, y eso ha provocado listas de espera gigantescas, escasez de aulas y profesionales, irregularidades, escándalos en la gestión y corruptelas de todo tipo.