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La irresponsabilidad de las izquierdas y por qué las votaré a pesar de ellas

La Junta de Andalucía ha dispuesto en los últimos años de más dinero que nunca pero esos servicios funcionan peor. La administración de Moreno ha sido incapaz de ejecutar el presupuesto disponible y se ha dedicado a financiar el negocio privado. Moreno ha sido ejemplar ejecutor de la estrategia orientada a debilitar calladamente el sector público para justificar el apoyo financiero al privado, y eso ha provocado listas de espera gigantescas, escasez de aulas y profesionales, irregularidades, escándalos en la gestión y corruptelas de todo tipo.

| etiquetas: andalucía , izquierda institucional , elecciones autonómicas
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3 comentarios
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azathothruna #1 azathothruna
La verdadera izquierda es la de la hoz y el martillo
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carakola #2 carakola
A ver, porque no hay salida ni alternativa. Todo lleva al PPSOE y su escisión de extrema derecha.
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sotillo #3 sotillo
#2 Ahora toca dar gracias de que está Sánchez por que lo otro es mierda y ruina como está pasando en todas las ciudades y comunidades donde gobierna la derecha
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menéame