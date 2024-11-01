IRPF, mentiras e IA

El sábado pasado, un joven de NN.GG. llamado Jon Echeverría afirmó en 'La Sexta Xplica' que un trabajador con salario de 18.000 euros paga hoy el triple de IRPF que cuando Sánchez llegó a la Moncloa. La reacción del plató fue inmediata: risas,... incredulidad, acusaciones de inventarse los datos. «Con los datos reales te basta, no te inventes datos», le espetó el sociólogo Alberto Sotillos. Al día siguiente, la propia cadena y otros medios calificaron sus cifras de «ejercicio de imaginación». El veredicto estaba dictado: un chaval del PP mintie