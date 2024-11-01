edición general
4 meneos
75 clics
Ironías de la vida: este 'Escarabajo' en Huelva acabó convertido en colmena. Un enjambre de miles de abejas decidió que era su casa

Ironías de la vida: este 'Escarabajo' en Huelva acabó convertido en colmena. Un enjambre de miles de abejas decidió que era su casa  

Las abejas son consideradas ganado menor desde un punto de vista legal, lo que se regula en diferentes normativas: tanto la estatal, como el Real Decreto 209/2002, como autonómicas. Matarlas a base de pesticidas nunca es una opción. Si alguna vez nos encontramos con esta situación en tu coche, o uno cualquiera aparcado en la calle, lo primero que hay que hacer es llamar a emergencias para que los bomberos desalojen el enjambre. Y se deben proteger como si de un herido en un accidente se tratara hasta la llegada de efectivos, sin molestarlas.

| etiquetas: colmena , abeja , avispa , enjambre , insecto , ganadería , miel , semoviente
3 1 0 K 43 actualidad
1 comentarios
3 1 0 K 43 actualidad
estemenda #1 estemenda *
Eso ha sido un trolaso que le ha metido una reina debajo de la carrocería.
Etiquetas: "semoviente", no tanto, que van en coche xD
0 K 12

menéame