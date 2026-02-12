·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7361
clics
Pocas parodias sobre Ayuso van a ser tan realistas como la que ha hecho Míster Jägger: va a escocer (y mucho) en la Puerta del Sol
9310
clics
Esto debería estar prohibido
5743
clics
Salma, desaparecida, no estaba muerta: secuestrada y violada durante dos años en Murcia
5600
clics
“El mundo está en peligro, y no solo por la IA”: el jefe de Seguridad de Anthropic anuncia públicamente su renuncia al cargo
3207
clics
Si tus hijos abrazan la ultraderecha a modo de rebelión ¡utiliza la psicología inversa! (Vaya Semanita)
más votadas
584
Isabel Díaz Ayuso concede la Medalla Internacional de la Comunidad de Madrid a la isla Epstein por ser “un lugar de encuentro y un crisol de culturas”
575
El presidente de La Razón y consejero de Atresmedia ocupa la vicepresidencia de la fundación Quirón Salud
299
La Oficina Antiocupación del Ayuntamiento de Córdoba registra cero denuncias en cuatro meses abierta
480
La muerte de James Van Der Beek evidencia las consecuencias de privatizar la salud: "Un actor famoso, en la quiebra por darse quimio"
451
Pocas parodias sobre Ayuso van a ser tan realistas como la que ha hecho Míster Jägger: va a escocer (y mucho) en la Puerta del Sol
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
5
meneos
62
clics
Irina Hakobyan, quiosquera: “Los jubilados vienen a mi tienda a comprar la prensa, charlar y no sentirse solos”
Un quiosco en Barcelona se convierte en el refugio al que acuden todas las mañanas los jubilados para comprar el periódico y ser escuchados
|
etiquetas
:
comercio
,
prensa
4
1
1
K
48
actualidad
8 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
4
1
1
K
48
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#3
elgranpilaf
*
Como tú
1
K
26
#4
YSiguesLeyendo
lo peor de un quiosco es que como están en la vía pública y no tienen puertas para que la gente a la que tienes que atender entre y salga, pues claro, no puedes echar a estas tiernas criaturitas de la vía pública. si fuera una tienda en un bajo comercial con puerta para entrar y salir, que se pueda abrir y cerrar, cuando te canses de estas criaturitas puedes pedirles amablemente que se vayan a su casa o inventarte cualquier excusa de que tienes que salir un momento y tienes que cerrar por unos…
» ver todo el comentario
0
K
12
#5
srskiner
Tenia yo 26-27 años, primer destino, entra un señor a pedir un certificado de contabilidad, por entonces se lo prepararian ,yo lo firmaria a ultima hora y al dia siguiente vendria a recogerlo.
Como estoy en la oficina, lo escucho y no hay gente a esa hora digo : praparadselo, lo firmo y que se lo lleve..
Me empieza a insistir que no hace falta.
Yo le insidto que no es molestia, que son 5 minutos.
Hasta que me dice : gracias chico, pero si me das el certificado hoy ¿ que voy a hacer mañana?
0
K
10
#6
RanaPaca
cuando llegues a esa edad y te sientas sólo ya lo entenderás. O no, porque a este ritmo a lo mejor no nos llega la edad de jubilación nunca y no tendremos la tesitura de necesitar un poco de contacto social diariamente.
Y si no necesitas contacto social, el que tiene que mirarse ese problema eres tú.
0
K
7
#7
Edheo
Si no te gusta ser quiosquero... cámbiate de curro. Qué manera de amargar... otro que le molestan hasta las moscas que pasan por la terraza de al lado.
0
K
7
#8
Lusco2
Lo normal es ir al bar tasca y mantener alguna actividad social, también sirve dar la murga al cura o ver obras, pero lo del kioskero nunca lo había oído, no hay y ya no cumplen labor social vendiendo cigarrillos sueltos o intercambiando novelas de Estefanía, debe ser algún fallo de Matrix
0
K
6
#1
YSiguesLeyendo
pobrecitos, qué tiernos, verdad? si no hacen mal a nadie, no? lo que van es a hacerte perder el tiempo, a hacer en 30 minutos lo que se hace en 1 minuto (comprar un periódico) para de paso vigilar y enterarse de quien sale y quien entra, de quien pasa o deja de pasar, y de la vida de medio vecindario. eso si no se dejan adrede el paraguas o las gafas "olvidadas" para tener que volver otra vez y darle de nuevo un repaso a todo el barrio. son insoportables!
1
K
1
#2
txirrindulari
#1
y tu aqui haciendo exactamente lo mismo en mnm
8
K
96
Ver toda la conversación (
8
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Como estoy en la oficina, lo escucho y no hay gente a esa hora digo : praparadselo, lo firmo y que se lo lleve..
Me empieza a insistir que no hace falta.
Yo le insidto que no es molestia, que son 5 minutos.
Hasta que me dice : gracias chico, pero si me das el certificado hoy ¿ que voy a hacer mañana?
Y si no necesitas contacto social, el que tiene que mirarse ese problema eres tú.