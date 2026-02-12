edición general
Irina Hakobyan, quiosquera: “Los jubilados vienen a mi tienda a comprar la prensa, charlar y no sentirse solos”

Un quiosco en Barcelona se convierte en el refugio al que acuden todas las mañanas los jubilados para comprar el periódico y ser escuchados

8 comentarios
elgranpilaf #3 elgranpilaf *
Como tú
YSiguesLeyendo #4 YSiguesLeyendo
lo peor de un quiosco es que como están en la vía pública y no tienen puertas para que la gente a la que tienes que atender entre y salga, pues claro, no puedes echar a estas tiernas criaturitas de la vía pública. si fuera una tienda en un bajo comercial con puerta para entrar y salir, que se pueda abrir y cerrar, cuando te canses de estas criaturitas puedes pedirles amablemente que se vayan a su casa o inventarte cualquier excusa de que tienes que salir un momento y tienes que cerrar por unos…   » ver todo el comentario
#5 srskiner
Tenia yo 26-27 años, primer destino, entra un señor a pedir un certificado de contabilidad, por entonces se lo prepararian ,yo lo firmaria a ultima hora y al dia siguiente vendria a recogerlo.
Como estoy en la oficina, lo escucho y no hay gente a esa hora digo : praparadselo, lo firmo y que se lo lleve..

Me empieza a insistir que no hace falta.
Yo le insidto que no es molestia, que son 5 minutos.
Hasta que me dice : gracias chico, pero si me das el certificado hoy ¿ que voy a hacer mañana?
RanaPaca #6 RanaPaca
cuando llegues a esa edad y te sientas sólo ya lo entenderás. O no, porque a este ritmo a lo mejor no nos llega la edad de jubilación nunca y no tendremos la tesitura de necesitar un poco de contacto social diariamente.
Y si no necesitas contacto social, el que tiene que mirarse ese problema eres tú.
Edheo #7 Edheo
Si no te gusta ser quiosquero... cámbiate de curro. Qué manera de amargar... otro que le molestan hasta las moscas que pasan por la terraza de al lado.
#8 Lusco2
Lo normal es ir al bar tasca y mantener alguna actividad social, también sirve dar la murga al cura o ver obras, pero lo del kioskero nunca lo había oído, no hay y ya no cumplen labor social vendiendo cigarrillos sueltos o intercambiando novelas de Estefanía, debe ser algún fallo de Matrix
YSiguesLeyendo #1 YSiguesLeyendo
pobrecitos, qué tiernos, verdad? si no hacen mal a nadie, no? lo que van es a hacerte perder el tiempo, a hacer en 30 minutos lo que se hace en 1 minuto (comprar un periódico) para de paso vigilar y enterarse de quien sale y quien entra, de quien pasa o deja de pasar, y de la vida de medio vecindario. eso si no se dejan adrede el paraguas o las gafas "olvidadas" para tener que volver otra vez y darle de nuevo un repaso a todo el barrio. son insoportables!
txirrindulari #2 txirrindulari
#1 y tu aqui haciendo exactamente lo mismo en mnm
