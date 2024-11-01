¿Y si la historia no es exactamente como nos la están contando? En esta entrevista, Irene Zugasti conversa con Reza Zabib, embajador de Irán en España, en un momento marcado por un alto el fuego frágil, negociaciones abiertas y una creciente tensión en la región. Desde la destrucción de hospitales, escuelas y universidades hasta el impacto estratégico que hoy tiene el control de las rutas energéticas globales, el embajador ofrece una lectura del conflicto que rara vez ocupa titulares en los medios occidentales. Sanciones, presión económica,
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En los últimos meses, el embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha concedido entrevistas a diversos medios de comunicación españoles, especialmente en el contexto del incremento de las tensiones en Oriente Medio durante principios de 2026.
Los principales medios que han entrevistado al embajador son:
RTVE (Radio Televisión Española): El embajador ha hablado en varias ocasiones con el equipo de la televisión pública, incluyendo declaraciones para el Canal 24 Horas y los
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