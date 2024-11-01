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Irene Zugasti entrevista al embajador iraní en España, Reza Zabib (YouTube)

Irene Zugasti entrevista al embajador iraní en España, Reza Zabib (YouTube)  

¿Y si la historia no es exactamente como nos la están contando? En esta entrevista, Irene Zugasti conversa con Reza Zabib, embajador de Irán en España, en un momento marcado por un alto el fuego frágil, negociaciones abiertas y una creciente tensión en la región. Desde la destrucción de hospitales, escuelas y universidades hasta el impacto estratégico que hoy tiene el control de las rutas energéticas globales, el embajador ofrece una lectura del conflicto que rara vez ocupa titulares en los medios occidentales. Sanciones, presión económica,

| etiquetas: irene zugasti , entrevista , embajador irani , reza zabib , irán
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2 comentarios
2 0 0 K 36 actualidad
cocolisto #1 cocolisto
¿No os sorprende que con todo el follón de Oriente Medio no haya ni una sola entrevista al embajador de Irán en ninguno de los grandes medios?Dígase Irán, dígase al embajador o presidente de Cuba y tantos otros,como forma de crear un muro informativo donde solo sea posible la visión de los invasores y asesinos.
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Pertinax #2 Pertinax *
#1 De la IA.

En los últimos meses, el embajador de Irán en España, Reza Zabib, ha concedido entrevistas a diversos medios de comunicación españoles, especialmente en el contexto del incremento de las tensiones en Oriente Medio durante principios de 2026.

Los principales medios que han entrevistado al embajador son:
RTVE (Radio Televisión Española): El embajador ha hablado en varias ocasiones con el equipo de la televisión pública, incluyendo declaraciones para el Canal 24 Horas y los

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