Irene Zugasti entrevista al embajador iraní en España, Reza Zabib (YouTube)  

¿Y si la historia no es exactamente como nos la están contando? En esta entrevista, Irene Zugasti conversa con Reza Zabib, embajador de Irán en España, en un momento marcado por un alto el fuego frágil, negociaciones abiertas y una creciente tensión en la región. Desde la destrucción de hospitales, escuelas y universidades hasta el impacto estratégico que hoy tiene el control de las rutas energéticas globales, el embajador ofrece una lectura del conflicto que rara vez ocupa titulares en los medios occidentales. Sanciones, presión económica,