Irene Montero: “Una parte del PSOE no va a dudar un segundo en pactar con Ciudadanos”  

Una parte importante del Partido Socialista, de su dirección nacional y de sus barones, no van a dudar un segundo si pueden pactar con Ciudadanos. De hecho su campaña está muy centrada en decirle a C’s que por qué no quieren pactar con ellos. Yo oigo todos los días a C’s decir “no vamos a pactar jamás con el PSOE”, aunque todos sabemos que su palabra vale poco. Pero no oigo al PSOE decir “yo quiero un gobierno progresista, jamás voy a pactar con C’s”.