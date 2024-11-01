Irán: rechazar los callejones sin salida [en]

La cuestión de la supervivencia de la República Islámica se ha planteado muchas veces, y la capacidad del régimen para suprimir la disidencia, reinventarse y llegar a compromisos cuando sea necesario no está en duda. Pero la crisis actual es diferente. Varios factores —profunda angustia económica, una moneda que se desploma, legitimidad política severamente erosionada, amenazas externas y lo que parece fatiga institucional— provocan una tensión sin precedentes sobre el sistema, haciendo que su futuro a largo plazo sea más precario que antes.