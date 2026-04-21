Irán se prepara para una nueva fase de la guerra, afirma Ghalibaf el presidente del Parlamento [eng]

El presidente del Parlamento advierte que Irán no cederá ante presiones y aprovechó la tregua para reforzar su preparación ante nuevos combates. El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó este lunes que Teherán no aceptará participar en negociaciones bajo presión y que el país aprovechó el periodo de tregua para prepararse ante una posible nueva ronda de combates. «Al imponer el bloqueo y violar el alto al fuego, Trump pretende convertir la mesa de negociaciones en una mesa de rendición o en una justificación...
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Mohammad Bagher Ghalibaf ha difundido un segundo mensaje de audio dirigido al pueblo iraní en el que afirma que el enemigo busca la RENDICIÓN de Irán mediante la presión económica y un bloqueo naval. Advirtió de que siguen siendo posibles los ataques militares y terroristas, y afirmó que la victoria final convertirá a Irán en uno de los actores más… » ver todo el comentario