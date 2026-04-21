Irán se prepara para una nueva fase de la guerra, afirma Ghalibaf el presidente del Parlamento [eng]

El presidente del Parlamento advierte que Irán no cederá ante presiones y aprovechó la tregua para reforzar su preparación ante nuevos combates. El presidente del Parlamento de Irán, Mohammad Bagher Ghalibaf, afirmó este lunes que Teherán no aceptará participar en negociaciones bajo presión y que el país aprovechó el periodo de tregua para prepararse ante una posible nueva ronda de combates. «Al imponer el bloqueo y violar el alto al fuego, Trump pretende convertir la mesa de negociaciones en una mesa de rendición o en una justificación...