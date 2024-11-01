Irán prepara ley para imponer peajes al tránsito por el estrecho de Ormuz

Parlamento iraní está trabajando en un proyecto de ley para cobrar una tasa a cambio de proporcionar seguridad a los barcos que pasen por el estrecho de Ormuz. "Estamos llevando a cabo una propuesta en la que la soberanía, el control y la supervisión de Irán en el Estrecho de Ormuz se reconocen formalmente en la ley, y a través de la recaudación de peajes, también se crea una fuente de ingresos para el país"
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Esto se llama extorsión.
cobrar una tasa a cambio de proporcionar seguridad a los barcos que pasen por el estrecho de Ormuz.
Hoy algunos dudaban de que Irán quisiera apropiarse de todo un Estrecho del que solo dispone de una margen del mismo, en detrimento de la soberanía de Omán y Emiratos Árabes Unidos, únicamente puede invocar el derecho de la fuerza militar, porque bajo ninguna otra manera le puede corresponder tal soberanía.
Este no es el camino para la paz.