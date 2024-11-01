Irán prepara ley para imponer peajes al tránsito por el estrecho de Ormuz

Parlamento iraní está trabajando en un proyecto de ley para cobrar una tasa a cambio de proporcionar seguridad a los barcos que pasen por el estrecho de Ormuz. "Estamos llevando a cabo una propuesta en la que la soberanía, el control y la supervisión de Irán en el Estrecho de Ormuz se reconocen formalmente en la ley, y a través de la recaudación de peajes, también se crea una fuente de ingresos para el país"