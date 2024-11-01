edición general
Irán no es Venezuela, pese a las esperanzas de Trump de repetir la estrategia de "captura del régimen" (ING)

Los expertos dicen que la influencia de Estados Unidos sobre su vecino sudamericano será difícil de replicar en un país con una profunda y antigua antipatía hacia Occidente.

#1 xuanra2002
Una antigua antipatía hasta hacia los árabes y los que le rodean.
Son chiitas y no sunitas porque los árabes y los turcos son sunitas.
