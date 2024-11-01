Irán no es Venezuela: la guerra que Trump y Netanyahu podrían no controlar

El objetivo de Teherán parece claro: prolongar el conflicto hasta cuatro semanas. De prolongarse el conflicto ese tiempo se dispararía el precio del petróleo por encima de los 100 dólares. Si esto llegara a pasar, nos veríamos en un escenario de recesión económica y, por lo tanto, los gobiernos americanos e israelí verían mermados sus apoyos internos y externos. Washington no tiene ninguna intención de poner botas americanas en Irán, un hecho que limita las opciones de cambio.