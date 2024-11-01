edición general
Irán no se rinde y recrudece sus ataques a los países vecinos y aliados de EEUU Aviones de guerra de Irán

Oriente Medio entró este miércoles en su duodécimo día de guerra con una madrugada marcada por ataques cruzados en múltiples frentes y protagonizados por Irán. La escalada militar tras la ofensiva de EEUU e Israel se intensificó con el lanzamiento de misiles y drones por parte de Irán contra objetivos en Israel, países del Golfo y bases estadounidenses en Irak. destrucción de 16 barcos minadores iraníes en las proximidades del estrecho de Ormuz.

#7
#3 Irán dijo que, salvo que recibiera ataques DESDE el territorio de sus vecinos, dejaría de atacar.

Partiendo de ahí, y de que sus vecinos no han expulsado a los americanos, ¿no crees probable que hayan recibido ataques y, por tanto, hayan retomado la respuesta?

Recuerdo la noticia y recuerdo que Irán se reservaba el derecho a responder a cualquier ataque desde cualquier territorio.
#1
Según Irán, no iban a atacar más a sus vecinos. Así que se aclaren.
#2
#1 Lo dijo Iran o lo dijeron los medios? También han dicho que Irán no tenía ya capacidad para lanzar misiles y mira.
#3
#2 Pues si pones en el buscador de MNM (es donde lo vi) Irán y vecinos, parece que lo dijeron ellos.
#1
#1 Aunque ellos lo dijeran, cosa que dudo, ha visto que EEUU sigue apoyándose en bases de esos países, así que a darles caña.
#1
#1
A mí me suena que dijeron que no atacarian a quien no tuviera bases ni colaborará con los asesinos naranjas..pero puede que me equivoque y dijeran algo así como "aunque nos masacren con colaboración de x países estos pueden estar tranquilos" ..algo así según tu teoría..
#4
Dijo que se reservaba el derecho a defenderse. Es evidente que necesita seguir defendiéndose si no quiere convertirse en una nueva Gaza. Más allá de que también esté defendiendo a sus élites, pese a quien pese, con esto, Irán está defendiendo a sus ciudadanos. ¿O creéis que eje Epstein va a parar porque Irán pare? ¿Os sorprendería ver Irán como Gaza dentro de unos meses? ¿Y qué ha hecho Líbano (y sus ciudadanos) para que lo estén bombardeando salvajemente?
