Irán no se rinde y recrudece sus ataques a los países vecinos y aliados de EEUU Aviones de guerra de Irán

Oriente Medio entró este miércoles en su duodécimo día de guerra con una madrugada marcada por ataques cruzados en múltiples frentes y protagonizados por Irán. La escalada militar tras la ofensiva de EEUU e Israel se intensificó con el lanzamiento de misiles y drones por parte de Irán contra objetivos en Israel, países del Golfo y bases estadounidenses en Irak. destrucción de 16 barcos minadores iraníes en las proximidades del estrecho de Ormuz.