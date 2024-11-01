edición general
Irán no competirá en los Juegos Paralímpicos de Milán Cortina por problemas en el viaje de su único deportista

El Comité Paralímpico Internacional (IPC, por sus siglas en inglés) confirmó este viernes que el Comité Paralímpico de Irán no contará con su único deportista, al no poder garantizar su seguridad.

pitercio #1 pitercio *
Hostia me tengo que morder la lengua para no decir que lamentablemente los próximos años tendrán más.
cenutrios_unidos #2 cenutrios_unidos *
Con los bombardeos de EE.UU e Israel me da a mi que no les van a faltar deportistas para este tipo de competiciones.

#1
mente_en_desarrollo #3 mente_en_desarrollo *
Será bonito si dentro de unos años, civiles iranís que son paralímpicos por esta guerra, ganen medallas a ex-soldados yankis e israelís que son paralímpicos por esta guerra.

#1 #2 Yo también me he mordido la lengua para no hacerlo modo chiste. Pero he sacado una manera de decir lo mismo sin ser cruel.
#4 guillersk
#2 al infierno todos
