Irán libera a Erfan Soltani, el manifestante condenado a muerte por participar en las protestas contra el régimen

l joven iraní Erfan Soltani, condenado a muerte en su país el pasado mes de enero, ha sido finalmente liberado por las autoridades tras el pago de una fianza de 11.500 euros, según ha informado la organización humanitaria Iran Human Rights (IHRNGO) a través de las redes sociales. Su abogado, Amir Mousakhani, ha declarado que ha recibido también "todas sus pertenencias, incluido su teléfono móvil".
| etiquetas: erfan , soltani , manifestante , protestas , condenado , muerte
El régimen ese no dudo de que es una puta mierda, pero la propaganda que nos tragamos por aquí tampoco es pequeña... Puto mundo y putos hijoperras que hay en el!!!