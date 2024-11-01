Irán informa de que se le debe indemnizar por pérdidas de guerra de 270.000 millones de dólares, mientras se vislumbran nuevas conversaciones con Estados Unidos [eng]

El enviado de Teherán ante las Naciones Unidas declaró el martes que cinco países de la región deben pagar una indemnización, basándose en su acusación de que sus territorios fueron utilizados para lanzar ataques contra Irán. Y ha planteado la idea de una compensación por los daños a través de un protocolo del Estrecho de Ormuz, que incluiría un impuesto a los barcos que transiten por dicho estrecho. Según una estimación preliminar, Irán ha sufrido daños directos e indirectos por valor de unos 270.000 millones de dólares desde la agresión...