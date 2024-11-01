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Irán informa de que se le debe indemnizar por pérdidas de guerra de 270.000 millones de dólares, mientras se vislumbran nuevas conversaciones con Estados Unidos [eng]

Irán informa de que se le debe indemnizar por pérdidas de guerra de 270.000 millones de dólares, mientras se vislumbran nuevas conversaciones con Estados Unidos [eng]

El enviado de Teherán ante las Naciones Unidas declaró el martes que cinco países de la región deben pagar una indemnización, basándose en su acusación de que sus territorios fueron utilizados para lanzar ataques contra Irán. Y ha planteado la idea de una compensación por los daños a través de un protocolo del Estrecho de Ormuz, que incluiría un impuesto a los barcos que transiten por dicho estrecho. Según una estimación preliminar, Irán ha sufrido daños directos e indirectos por valor de unos 270.000 millones de dólares desde la agresión...

| etiquetas: geoestrategia , política , guerra , transporte , petróleo
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13 comentarios
6 1 0 K 98 actualidad
Comentarios destacados:    
rogerius #4 rogerius *
#3 No son mordidas. Irán quiere reparaciones. Y lo que ofrece a los causantes y colaboradores del desaguisado —pues de ellos parten esos barcos con su petróleo— es un plan de pago —en cómodos plazos— de las reparaciones. :-D

Por cierto, tú y yo ya estamos pagando las mierdas que han iniciado esos dos agresores crónicos que son USA y su engendro genocida sionista.
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Alakrán_ #5 Alakrán_
#4 Por pasar por un mar, del que Irán solo tiene soberanía de una costa, pero si no accedes, te pegan un misilazo. Esto se llama extorsión.
No entiendo porque defendéis cualquier propuesta que salga de Irán, por más ilegal que sea o surrealista que sea, aunque termine encareciendo los alimentos, los tipos de interés y un largo etc. Puedes estar en contra de la agresión ilegal y de las pretensiones ilegales de Irán. De hecho debería ser lo normal, pero no sé qué extraño motivo, si mañana Irán dice que quiere el huevo derecho de los europeos, mandáis los vuestros en bandeja de plata y hacéis campaña cortahuevos, total, tienes otro.
1 K 22
rogerius #10 rogerius
#5 Exageras y retuerces. ¿No es justo que Irán pida reparaciones a quienes le han dañado sin justificación ni derecho?

Y no me vengas con que sube el pan. Ya lo andamos pagando por los huevos morenos de EEUU&Co.
1 K 33
Alakrán_ #6 Alakrán_
#4 Que si quiere reparaciones que se las pida a Israel y EEUU, lo que está pidiendo es que la pagues tú, yo y la humanidad.
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rogerius #7 rogerius
#6 Te olvidas de que han colaborado con los agresores.
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Alakrán_ #8 Alakrán_ *
#7 Pues que la paguen ellos también, y nos dejen a los demás tranquilos.

Haced un crowdfunding y pagarlo los que sois tan sumisos con Irán.
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rogerius #12 rogerius *
#8 Vaya por dios. Lo que hay que oírte decir. Venga, a ver si mejoras tus argumentos y no calificas sin razón a quien te lleve la contraria. ¿Te gusta entrar en el ataque personal? Lo digo por eso de «sumisos». ¿Es para encabronar al contrario que te permites hacer asunciones sin fundamento ni sentido?

En lo de que nos dejen tranquilos sí estoy de acuerdo. Por ahora con nosotros solo se ha metido USrael —ya sabes… aranceles, amenazas, insultos… todos del mismo lado; de la «única democracia de Oriente Medio» y de nuestro «aliado» y «amigo», el tío Sam.
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Alakrán_ #13 Alakrán_
#12 No se dime ¿En qué estás en desacuerdo con Irán? ¿los ayatolá son fantásticos? Ellos dicen y aquí hay una caterva que aplaude... Bravo!!

De todas formas, que piel más fina para participar en este espacio.

Las comparaciones son odiosas, ya que los aranceles los pagan los americanos.
Puedes atacar lo que quieras a USA e Israel.
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calde #9 calde
Que lo paguen los yankees.
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#11 arreglenenlacemagico
un mes y ya no tienen dinero para pagar la guarda revolucionaria deberian hacer mejores finanzas si van a destinar un tercio del PIB a su guardia paralela
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Alakrán_ #1 Alakrán_ *
A la altura de Trump y el muro.
"Y lo van a pagar los mexicanos!

Ya no es un peaje, ahora es un impuesto. Creo que le tienen que dar otro nombre, como mordida, coima...
3 K -7
rogerius #2 rogerius
#1 No parece una comparación acertada. Los mexicanos no han bombardeado EEUU en una agresión ilegal.
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Alakrán_ #3 Alakrán_
#2 Es por la ocurrencia, no por los hechos.
Sufrir una agresión ilegal no justifica el cobro de mordidas ilegales.
Por no hablar que seríamos tú, yo y el resto de personas que no tienen nada que ver los que paguen a Irán las reparaciones de la guerra ilegal.
Mire usté, no.
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menéame