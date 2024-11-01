Irán informa de que se le debe indemnizar por pérdidas de guerra de 270.000 millones de dólares, mientras se vislumbran nuevas conversaciones con Estados Unidos [eng]

El enviado de Teherán ante las Naciones Unidas declaró el martes que cinco países de la región deben pagar una indemnización, basándose en su acusación de que sus territorios fueron utilizados para lanzar ataques contra Irán. Y ha planteado la idea de una compensación por los daños a través de un protocolo del Estrecho de Ormuz, que incluiría un impuesto a los barcos que transiten por dicho estrecho. Según una estimación preliminar, Irán ha sufrido daños directos e indirectos por valor de unos 270.000 millones de dólares desde la agresión...
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Por cierto, tú y yo ya estamos pagando las mierdas que han iniciado esos dos agresores crónicos que son USA y su engendro genocida sionista.
No entiendo porque defendéis cualquier propuesta que salga de Irán, por más ilegal que sea o surrealista que sea, aunque termine encareciendo los alimentos, los tipos de interés y un largo etc. Puedes estar en contra de la agresión ilegal y de las pretensiones ilegales de Irán. De hecho debería ser lo normal, pero no sé qué extraño motivo, si mañana Irán dice que quiere el huevo derecho de los europeos, mandáis los vuestros en bandeja de plata y hacéis campaña cortahuevos, total, tienes otro.
Y no me vengas con que sube el pan. Ya lo andamos pagando por los huevos morenos de EEUU&Co.
Haced un crowdfunding y pagarlo los que sois tan sumisos con Irán.
En lo de que nos dejen tranquilos sí estoy de acuerdo. Por ahora con nosotros solo se ha metido USrael —ya sabes… aranceles, amenazas, insultos… todos del mismo lado; de la «única democracia de Oriente Medio» y de nuestro «aliado» y «amigo», el tío Sam.
De todas formas, que piel más fina para participar en este espacio.
Las comparaciones son odiosas, ya que los aranceles los pagan los americanos.
Puedes atacar lo que quieras a USA e Israel.
"Y lo van a pagar los mexicanos!
Ya no es un peaje, ahora es un impuesto. Creo que le tienen que dar otro nombre, como mordida, coima...
Sufrir una agresión ilegal no justifica el cobro de mordidas ilegales.
Por no hablar que seríamos tú, yo y el resto de personas que no tienen nada que ver los que paguen a Irán las reparaciones de la guerra ilegal.
Mire usté, no.