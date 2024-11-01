Irán ha repostado hoy dos superpetroleros en su isla Jarg en el Estrecho de Ormuz [eng]

Hoy, 21 de marzo de 2026, se ha confirmado que Irán continúa con las operaciones de carga en su terminal principal de la isla de Jarg (Kharg Island), cargando dos superpetroleros del tipo VLCC (Very Large Crude Carrier) con destino China. Cada VLCC tiene capacidad para unos 2 millones de barriles; en total, se están cargando 4 millones de barriles de crudo, con un valor estimado superior a los 400 millones de dólares. Lo que demuestra que la infraestructura petrolera permanece intacta y operativa a pesar de los ataques de EE. UU. a la isla.