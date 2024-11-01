·
main action
×
edición general
login
registrarse
comunidades
fisgona
nótame
galería
ayuda
publicar
Crear artículo
publicaciones
nuevas
artículos
populares
más visitadas
MÁS
todas
actualidad
ciencia
cultura
ocio
politica
tecnología
m/*
RSS
más visitadas
7550
clics
Pantomima full - ex - futbolista
5430
clics
Caldos "de pollo" con menos de un 1% de pollo: FACUA compara la composición y precios de una treintena de variedades
5744
clics
Marc Giró, a Pablo Motos en 'El Hormiguero': "Hiláis muy fino con Pedro Sánchez y muy poco fino con la ultraderecha en este programa"
7698
clics
El desternillante hermanamiento con los tuiteros turcos tras las amenazas de Trump: "No quedará un español calvo, es nuestro deber"
6200
clics
El grupo neonazi Núcleo Nacional sorprende con este tuit sobre el pulso entre Pedro Sánchez y Trump: "Más patriota 'Dirty Sánchez'..."
más votadas
446
Un desliz mediático deja al descubierto la falsa bandera de la República de Azerbaiyán contra Irán (inglés)
747
La mayoría de los españoles rechaza el ataque a Irán y apoya la posición del Gobierno de Pedro Sánchez
560
El detalle más escalofriante en el ataque estadounidense a un buque naval iraní (inglés)
477
La fragata de Irán hundida regresaba de unos ejercicios navales en los que participó Estados Unidos
604
Rutte se vuelve a arrodillar ante Trump: “La OTAN es una plataforma para que EEUU proyecte su poder”
suscripciones por RSS
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
10
meneos
14
clics
En Irán, Estados Unidos está peleando la guerra de Israel
La dirigencia política estadounidense está declarando abiertamente que Estados Unidos está luchando contra Irán por Israel.
|
etiquetas
:
israel
,
estados unidos
,
guerra
,
irán
8
2
1
K
96
actualidad
3 comentarios
compartir
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir por Correo
Copiar enlace
8
2
1
K
96
actualidad
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
JackNorte
*
Claro porque Estados Unidos no tiene interes en controlar los recursos
Cuando la gente olvida que las guerras mayoritariamente se hacen por dinero y o para controlar la expansion de la competencia que sigue siendo dinero.
Estados Unidos no le queda mas remedio que invadir y dinamitar porque no es competencia real en ningun otro aaspecto a medio plazo.
Esta situacion es la unica posible cuando un hegemon se ve desbordado sin posibilidad de competir con el nuevo hegemon emergente.
Asi que…
» ver todo el comentario
3
K
52
#3
lordban
*
#1
Cualquier dinero que pueda sacar son cuatro duros comparados con lo que cuesta hacer estas guerras. La deuda impagable que tiene USA es por estas guerras en oriente medio. Limitar la expansion de la competencia la podría hacer diplomáticamente sin problemas como lleva demostrando tiempo con emiratos, qatar, los saudís, etc, de hecho esta guerra y otras está haciendo que pierdan aliados y que la competencia expanda. El lobby judío hizo que Trump ganara las elecciones, es así de fácil. Los estados liberales trabajan por quien consigue capturar la cúpula.
0
K
7
#2
Feliberto
*
Me flipa como deliberadamente todos los medios ignoran el petróleo. El año pasado usa no controlaba el petroleo de Siria, Venezuela e Irán, los únicos países petroleros que no controlaban a excepción de Noruega y Rusia. Ahora controlan el de Siria, Venezuela, y van a por el de Irán.
2
K
39
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
menéame
condiciones legales
/
de uso
/
y de cookies
/
quiénes somos
/ licencias:
código
,
gráficos
,
contenido
/
HTML5
/
codigo fuente
Estados Unidos no le queda mas remedio que invadir y dinamitar porque no es competencia real en ningun otro aaspecto a medio plazo.
Esta situacion es la unica posible cuando un hegemon se ve desbordado sin posibilidad de competir con el nuevo hegemon emergente.
Asi que… » ver todo el comentario