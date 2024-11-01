edición general
En Irán, Estados Unidos está peleando la guerra de Israel

La dirigencia política estadounidense está declarando abiertamente que Estados Unidos está luchando contra Irán por Israel.

JackNorte #1 JackNorte *
Claro porque Estados Unidos no tiene interes en controlar los recursos xD Cuando la gente olvida que las guerras mayoritariamente se hacen por dinero y o para controlar la expansion de la competencia que sigue siendo dinero.
Estados Unidos no le queda mas remedio que invadir y dinamitar porque no es competencia real en ningun otro aaspecto a medio plazo.
Esta situacion es la unica posible cuando un hegemon se ve desbordado sin posibilidad de competir con el nuevo hegemon emergente.
#3 lordban *
#1 Cualquier dinero que pueda sacar son cuatro duros comparados con lo que cuesta hacer estas guerras. La deuda impagable que tiene USA es por estas guerras en oriente medio. Limitar la expansion de la competencia la podría hacer diplomáticamente sin problemas como lleva demostrando tiempo con emiratos, qatar, los saudís, etc, de hecho esta guerra y otras está haciendo que pierdan aliados y que la competencia expanda. El lobby judío hizo que Trump ganara las elecciones, es así de fácil. Los estados liberales trabajan por quien consigue capturar la cúpula.
#2 Feliberto *
Me flipa como deliberadamente todos los medios ignoran el petróleo. El año pasado usa no controlaba el petroleo de Siria, Venezuela e Irán, los únicos países petroleros que no controlaban a excepción de Noruega y Rusia. Ahora controlan el de Siria, Venezuela, y van a por el de Irán.
