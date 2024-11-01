Irán y Estados Unidos concluyen con “optimismo” la primera ronda de negociaciones en Islamabad

La primera ronda de conversaciones entre los Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra de seis semanas ha terminado con “optimismo”. “Las dos partes se muestran optimistas sobre el resultado de las conversaciones”, ha afirmado una fuente diplomática a la agencia EFE. La delegación estadounidense, encabezada por el vicepresidente JD Vance, y la iraní, liderada por el portavoz del parlamento iraní, Mohammed Bagher Ghalibaf, han negociado en persona durante más de cuatro horas este sábado por la mañana en Islamabad.