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Irán y Estados Unidos concluyen con “optimismo” la primera ronda de negociaciones en Islamabad

Irán y Estados Unidos concluyen con “optimismo” la primera ronda de negociaciones en Islamabad

La primera ronda de conversaciones entre los Estados Unidos e Irán para poner fin a la guerra de seis semanas ha terminado con “optimismo”. “Las dos partes se muestran optimistas sobre el resultado de las conversaciones”, ha afirmado una fuente diplomática a la agencia EFE. La delegación estadounidense, encabezada por el vicepresidente JD Vance, y la iraní, liderada por el portavoz del parlamento iraní, Mohammed Bagher Ghalibaf, han negociado en persona durante más de cuatro horas este sábado por la mañana en Islamabad.

| etiquetas: irán , eeuu , guerra , internacional
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3 comentarios
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#1 Sacapuntas
Hemos salido vivos. Eso es de agradecer. Hay tanto sionista suelto, que en cualquier momento puede saltar el dron.
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Atusateelpelo #2 Atusateelpelo
#1 Yo tengo la sospecha de que los negociadores iranies no regresan vivos a Iran.
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Lamantua #3 Lamantua
El lunes regalan el barril…
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menéame