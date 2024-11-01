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Irán «elude el bloqueo naval de Trump» utilizando otro puerto (EN)
Según un nuevo análisis, Irán está eludiendo el bloqueo estadounidense del estrecho de Ormuz mediante la exportación de petróleo desde uno de sus puertos orientales.
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Tkachenko
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#2
meneandotela
Pues no debería subir el petróleo entonces ya que lleva a destino no?.....
Ahhh vale, que nos la quieren clavar igual.
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menéame
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Ahhh vale, que nos la quieren clavar igual.