Irán a EE.UU. e Israel: "Si pueden soportar los nuevos precios del petróleo, sigan con el juego"  

El petróleo Brent alcanzó casi los 120 dólares por barril, mientras que Irán advierte de que el costo de crudo podría superar los 200 dólares. "Si pueden soportar precios del petróleo superiores a 200 dólares por barril, sigan con el juego", retan desde Teherán.
¿Baja la gasolina por negar la noticia? Se lo diré al gasolinero a ver si cuela.
Hostis, menuda bajada. El lunes la eché yo a 1,69 en una low cost (diesel)
En la parte inferior del video, por supuesto, loas a Putin.
¿Dónde están los que deberían estar diciendo que esta es una guerra Proxi de Rusia que ha obligado a la pobre Israel a atacar?
Por algún motivo no lo están diciendo.
Voy comenzar a pensar que los argumentos que cantan depende de quién es el invasor...
Esperando a que, como mínimo, le manden armamento para aguantar la guerra.
Siria fue una guerra proxy con soldados en el terreno tanto de EEUU como de Rusia.
Ucrania podría considerarse, porque Rusia ataca, y la UE lucha con soldados ucranianos (pero sus armas y su inteligencia).
En Irán, no hay proxys. Es una guerra directa entre EEUU e Israel. Sin proxys (por ahora).