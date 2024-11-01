edición general
Irán a EE.UU. e Israel: "Si pueden soportar los nuevos precios del petróleo, sigan con el juego"  

El petróleo Brent alcanzó casi los 120 dólares por barril, mientras que Irán advierte de que el costo de crudo podría superar los 200 dólares. "Si pueden soportar precios del petróleo superiores a 200 dólares por barril, sigan con el juego", retan desde Teherán.

Comentarios destacados:    
DaniTC #2 DaniTC
Qué emoción, un envío de RT. Había algo sobre RT que se me ha olvidado...
1 K 27
HeilHynkel #3 HeilHynkel
#2

¿Baja la gasolina por negar la noticia? Se lo diré al gasolinero a ver si cuela.
5 K 91
DaniTC #10 DaniTC
#3 cuéntaselo, ojalá
0 K 10
josde #11 josde
#3 Hoy a bajado en el Alcampo Camaretas esta a 1.34€ litro
0 K 20
HeilHynkel #12 HeilHynkel
#11

Hostis, menuda bajada. El lunes la eché yo a 1,69 en una low cost (diesel)
0 K 16
#1 Barriales
Los genocidas zanahorio y netan, quiern morir matando
1 K 25
Verdaderofalso #5 Verdaderofalso
Hemos venido a jugar xD
0 K 20
angelitoMagno #9 angelitoMagno
Relacionada: El precio del petróleo baja un 15,75% :roll:
www.meneame.net/story/precio-petroleo-baja-15-75
0 K 16
#6 Onaj *
Rusia Today, que no el Mundo Today, diciendo que EEUU va a sufrir precios de hasta 200 dólares el barril por el estrecho de Ormu cuando el petróleo que cruza esa región va principalmente a Asia.

En la parte inferior del video, por supuesto, loas a Putin.

¿Dónde están los que deberían estar diciendo que esta es una guerra Proxi de Rusia que ha obligado a la pobre Israel a atacar?
Por algún motivo no lo están diciendo.

Voy comenzar a pensar que los argumentos que cantan depende de quién es el invasor...
0 K 14
mente_en_desarrollo #8 mente_en_desarrollo
#6 ¿Dónde están los que deberían estar diciendo que esta es una guerra Proxi de Rusia que ha obligado a la pobre Israel a atacar?
Por algún motivo no lo están diciendo.

Esperando a que, como mínimo, le manden armamento para aguantar la guerra.
Siria fue una guerra proxy con soldados en el terreno tanto de EEUU como de Rusia.
Ucrania podría considerarse, porque Rusia ataca, y la UE lucha con soldados ucranianos (pero sus armas y su inteligencia).
En Irán, no hay proxys. Es una guerra directa entre EEUU e Israel. Sin proxys (por ahora).
0 K 12
JohnnyQuest #7 JohnnyQuest
Podrá mantener Iran el mismo poder de respuesta con el martilleo constante? Las cartas ya las ha puesto sobre la mesa: se carga las instalaciones petrolíferas del golfo y las desalinizadoras y se carga al dólar y la economía mundial (si le quedan fuerzas)… pero desaparece del mapa en la práctica.
0 K 10
CharlesBrowson #4 CharlesBrowson
Pues como decían el la que se avecina, el gran Amador: pues te reviento
0 K 8

