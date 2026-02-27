edición general
Irán dice haber "progresado satisfactoriamente" en las últimas conversaciones con EE.UU

Irán y Estados Unidos lograron "avances significativos" en las conversaciones mantenidas el jueves, 26 de Febrero, en Suiza, según informaron los mediadores tras la última ronda de negociaciones, y acordaron proseguir las conversaciones la próxima semana. El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, declaró a la televisión estatal que las conversaciones "avanzaron muy bien y entraron muy seriamente en los elementos de un acuerdo, tanto en el ámbito nuclear como en el de las sanciones".

SeñorPresunciones
Ya se nota...
pepel
El jueves era la negociación satisfactoria, y el sábado el bombardeo.
elsnons
Una cosa es lo que diga la guardia revolucionaria y otra un dirigente radical fundamentalista octogenario que está dispuesto a llevar a su país al martirio más absoluto . Estos tipejos que alimentan a radicales como Hamas entre otras sucursales afines no merecen otra que la extinción . No tienen cabida en 2026 en un mundo globalizado y sin fronteras a la información y desinformación . Hay libertad si pero esta gente ni come ni deja comer hay que erradicarlos del primer mundo.
