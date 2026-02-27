Irán dice haber "progresado satisfactoriamente" en las últimas conversaciones con EE.UU

Irán y Estados Unidos lograron "avances significativos" en las conversaciones mantenidas el jueves, 26 de Febrero, en Suiza, según informaron los mediadores tras la última ronda de negociaciones, y acordaron proseguir las conversaciones la próxima semana. El ministro iraní de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, declaró a la televisión estatal que las conversaciones "avanzaron muy bien y entraron muy seriamente en los elementos de un acuerdo, tanto en el ámbito nuclear como en el de las sanciones".