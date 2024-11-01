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Irán destruye $4.200M en una noche. El sistema arrow de Israel no puede reabastecerse

Irán destruye $4.200M en una noche. El sistema arrow de Israel no puede reabastecerse  

La noche pasada Irán lanzó la ondanada de misiles más sofisticada en la guerra moderna del Oriente Medio. Este ataque fue diseñado para destruir la capacidad de Israel de defenderse mañana. Solo Irán puede salvar la civilización mundial".

| etiquetas: guerra , iran , israel , militar , drama , idf
15 2 10 K 87 politica
11 comentarios
15 2 10 K 87 politica
Comentarios destacados:      
NPCMeneaMePersigue #1 NPCMeneaMePersigue *
El académico británico David Miller sostiene que únicamente Irán es capaz de defender y salvar a la civilización mundial; de lo contrario, los sionistas gobernarán toda la región y las naciones occidentales. x.com/Nexo_Latino/status/2037335400465711284

Por otra parte vemos como israel está atacando la economía de los griegos www.meneame.net/m/politica/israel-domina-compras-vivienda-parte-extran

La de Valencia www.elsaltodiario.com/valencia/una-promotora-capital-israeli-pretende-

Y…   » ver todo el comentario
8 K 90
luiggi #8 luiggi
#1 Irán está salvando la civilización mundial? Las bobadas que hay que leer ...
2 K 26
NPCMeneaMePersigue #10 NPCMeneaMePersigue
#8 claro, mira el resto del comentario el genocido mundial
0 K 17
Asimismov #11 Asimismov
#8 pues crearon varias civilizaciones, incluso las jerarquías religiosas mitraicas persisten entre los católicos y los chiitas.
3000 Años de historia dan para mucho.
1 K 16
Manuel.G #3 Manuel.G
Lo siento pero lo voto negativo. Me niego a que las noticias las dé un presentador creado por IA.
Vale que me como bulos pero joder, esto es abusar.
4 K 56
Urasandi #2 Urasandi *
¿Habéis visto los coches de fondo y las banderas?

No puedo con tanta IA ni tan cutre.
2 K 38
NPCMeneaMePersigue #4 NPCMeneaMePersigue
#2 Claro, a ver quién se expone a ir contra la guerra de Irán, que ya vimos como le pegaron un tiro a Charlie Kirk
1 K 27
Urasandi #5 Urasandi
#4 la cuala?
0 K 11
Aokromes #9 Aokromes
#2 por no decir que el titulo dice 4200 y la vista previa 258.
0 K 10
Atusateelpelo #6 Atusateelpelo
He aguantado como un minuto de este video generado por IA vaya usted a saber por quien y con que informacion.
1 K 32
#7 tyrrelco
Lo siento, pero no puedo no votar negativo a esto.
1 K 23

menéame