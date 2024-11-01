Irán destruye $4.200M en una noche. El sistema arrow de Israel no puede reabastecerse  

La noche pasada Irán lanzó la ondanada de misiles más sofisticada en la guerra moderna del Oriente Medio. Este ataque fue diseñado para destruir la capacidad de Israel de defenderse mañana. Solo Irán puede salvar la civilización mundial".
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Por otra parte vemos como israel está atacando la economía de los griegos www.meneame.net/m/politica/israel-domina-compras-vivienda-parte-extran
La de Valencia www.elsaltodiario.com/valencia/una-promotora-capital-israeli-pretende-
Y… » ver todo el comentario
3000 Años de historia dan para mucho.
Vale que me como bulos pero joder, esto es abusar.
No puedo con tanta IA ni tan cutre.