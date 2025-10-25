Irak anuncia que dejará de importar gasolina tras alcanzar la autosuficiencia doméstica

Gobierno de Irak ha anunciado que a partir de este sábado pondrá punto y final a la importación de gasolina tras alcanzar la autosuficiencia en la producción nacional. El portavoz del Ministerio del Petróleo del país, Abdulsahib Bazoom, ha comunicado la decisión por la que comenzará ahora su propia producción de gasolina normal «y de alto octanaje» con el objetivo próximo de convertirse en «exportador de petróleo». El proyecto, estimado en casi 3.750 millones de dólares, ha sido financiado con un préstamo a bajo interés de Japón
| etiquetas: irak , gasolina , refinados