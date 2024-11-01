El iPhone plegable: fecha de llegada y cómo hará sombra al iPhone 18 Pro Max

Han pasado siete años desde que vimos el primer móvil plegable, un experimento tecnológico que muchos recibieron con escepticismo. Hoy, esa idea es una realidad consolidada: Samsung, Huawei, Motorola o Xiaomi han perfeccionado sus diseños y han convencido a un público que busca la mezcla entre innovación y portabilidad. Solo faltaba uno por sumarse: Apple.
| etiquetas: iphone , apple
Como se tienen que ver los de la manzana para tener que imitar a Samsung
El modo avión activado el 80% del tiempo es para mi un imprescindible para vivir tranquilo. Si siecuetran a mi hijo y me piden 1 millón que se de por jodido.
Esto de los sesenta y ser cada vez mas anti-social es pura rebeldía.
Aunque, lo mismo todavía pueden quitarle algo más al móvil.