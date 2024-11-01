edición general
El iPhone plegable: fecha de llegada y cómo hará sombra al iPhone 18 Pro Max

Han pasado siete años desde que vimos el primer móvil plegable, un experimento tecnológico que muchos recibieron con escepticismo. Hoy, esa idea es una realidad consolidada: Samsung, Huawei, Motorola o Xiaomi han perfeccionado sus diseños y han convencido a un público que busca la mezcla entre innovación y portabilidad. Solo faltaba uno por sumarse: Apple.

etiquetas: iphone , apple
9 comentarios
cenutrios_unidos #3 cenutrios_unidos
Auguro roturas anuales con economicas reparaciones.
1 K 23
obmultimedia #7 obmultimedia
#3 anuales? nada mas salir de la tienda a la que lo abran y cierran un par de veces se quedan sin pantalla.
0 K 11
ur_quan_master #9 ur_quan_master *
#3 y sin la "u" para pagar las reparaciones. xD

Como se tienen que ver los de la manzana para tener que imitar a Samsung
0 K 11
Antipalancas21 #8 Antipalancas21
#6 Pues yo tengo uno baratucho de TCL con pantalla de 6" y me parece grande para lo que lo uso.
0 K 20
Antipalancas21 #4 Antipalancas21
Saldrá a un precio de 2000 euros y no se yo que ventajas tienen esos móviles plegables sobre los de una pantalla.
0 K 20
tul #6 tul
#4 para el fabricante muchas, la mas importante es que estimula el ciclo de cambio de trasto xD
0 K 12
oceanon3d #1 oceanon3d *
Y yo retrocediendo a pantallas mas pequeñas. Todo tras eliminar todas las cuentas de redes sociales.

El modo avión activado el 80% del tiempo es para mi un imprescindible para vivir tranquilo. Si siecuetran a mi hijo y me piden 1 millón que se de por jodido.

Esto de los sesenta y ser cada vez mas anti-social es pura rebeldía.
1 K 16
tul #2 tul
estoy deseando ver a jerry ponerlo en su sitio como al pixel fold www.youtube.com/watch?v=8uS90jakOuw
0 K 12
#5 MPR
Apple innovando cada día más.

Aunque, lo mismo todavía pueden quitarle algo más al móvil.

:-D
0 K 8

