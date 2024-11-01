El iPhone plegable: fecha de llegada y cómo hará sombra al iPhone 18 Pro Max

Han pasado siete años desde que vimos el primer móvil plegable, un experimento tecnológico que muchos recibieron con escepticismo. Hoy, esa idea es una realidad consolidada: Samsung, Huawei, Motorola o Xiaomi han perfeccionado sus diseños y han convencido a un público que busca la mezcla entre innovación y portabilidad. Solo faltaba uno por sumarse: Apple.