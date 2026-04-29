El IPC cae dos décimas en abril hasta el 3,2% gracias a las rebajas fiscales a electricidad y combustibles

La inflación anual en España se moderó en abril hasta el 3,2%, una bajada de dos décimas respecto a marzo, según informó el Instituto Nacional de Estadística (INE). Tras escalar hasta el 3,4% en el tercer mes del año, cuando el impacto en los precios de la guerra en Oriente Medio se pudo apreciar por primera vez en el bolsillo de los consumidores, la entrada en vigor de las rebajas fiscales sobre la luz, el gas y los carburantes aprobadas por el Gobierno han contribuido a mitigar el encarecimiento.