La IP "te la pueden hackear, robar o puede estar compartida", dice el juez que autorizó que LaLiga identifique usuarios

La IP "te la pueden hackear, robar o puede estar compartida", dice el juez que autorizó que LaLiga identifique usuarios

Dado que para condenar a un usuario habría que demostrar que efectivamente era él el que estaba detrás de la IP identificada y que al ver fútbol con AceStream tenía ánimo de lucro, LaLiga ha optado por que los usuarios se autoinculpen. Aceptar su "oferta vinculante confidencial" para "alcanzar una solución extrajudicial eficiente y evitar la continuación del procedimiento judicial" implica que el usuario acepta "la plena conformidad con los términos expuestos" por LaLiga.

Efectivamente

LaLiga justifica el bloqueo de muchas páginas web ajenas al fútbol porque la IP de estas webs está compartida con las webs que usan los piratas.

Y a la vez, pide la identificación exacta de los usuarios utilizando la IP.

O es una cosa o es la otra, pero no pueden ser las dos a a la vez.
