La IP "te la pueden hackear, robar o puede estar compartida", dice el juez que autorizó que LaLiga identifique usuarios

Dado que para condenar a un usuario habría que demostrar que efectivamente era él el que estaba detrás de la IP identificada y que al ver fútbol con AceStream tenía ánimo de lucro, LaLiga ha optado por que los usuarios se autoinculpen. Aceptar su "oferta vinculante confidencial" para "alcanzar una solución extrajudicial eficiente y evitar la continuación del procedimiento judicial" implica que el usuario acepta "la plena conformidad con los términos expuestos" por LaLiga.